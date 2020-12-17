Новогоднее меню 2021: что стоит приготовить на стол, а от чего желательно воздержаться
Наступающий Новый год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка.
Что приготовить на Новогодний стол 2021?
Бык – это травоядное животное, которое обожает разнообразие, но не экзотику. Конечно, это не означает, что на новогоднюю ночь вы должны стать вегетарианцем, но на столе обязательно должны быть овощи и зелень.
Благосклонно Бык отнесется к сыру и грибам.
Мясные блюда
Лучшие блюда на Новый год 2021:
- Картофель-пюре,
- Ризотто,
- Плов,
- Рыба,
- Морепродукты,
- Салат под шубой.
Бык – настоящий сладкоежка, поэтому не забудьте приготовить множество десертов, выпечки, пирожных и фруктов.
- Блюда из говядины,
- Колбасные изделия из телятины,
- Продукты красного цвета.
Если решили использовать для праздника помидоры, лучше взять желтые, болгарский перец – зеленый, а красное вино заменить шампанским.
Напомним,