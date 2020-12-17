Новогоднее меню 2021: что стоит приготовить на стол, а от чего желательно воздержаться

17 декабря 2020 10:30 Алла Лысак
Новогоднее меню 2021: что стоит приготовить на стол, а от чего желательно воздержаться
Новогоднее меню 2021: что стоит приготовить на стол, а от чего желательно воздержаться
pixabay.com

Наступающий Новый год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка.

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Новогоднее меню должно соответствовать предпочтениям этого символа.

Что приготовить на Новогодний стол 2021? 

Бык – это травоядное животное, которое обожает разнообразие, но не экзотику. Конечно, это не означает, что на новогоднюю ночь вы должны стать вегетарианцем, но на столе обязательно должны быть овощи и зелень.

Благосклонно Бык отнесется к сыру и грибам.

Мясные блюда

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Не запрещены мясные блюда, для них желательно использовать курицу, свинину или кролика. Также можно запечь утку или гуся, сделать шашлык, сварить холодец (но возьмите для бульона свинину или курицу). Если вы делаете салат Оливье, то вместо говядины положите в салат отварное филе, свиную колбасу или… даже рыбу.

Лучшие блюда на Новый год 2021:

  • Картофель-пюре,
  • Ризотто,
  • Плов,
  • Рыба,
  • Морепродукты,
  • Салат под шубой.

Бык – настоящий сладкоежка, поэтому не забудьте приготовить множество десертов, выпечки, пирожных и фруктов.

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Что нельзя ставить на стол в новогоднюю ночь?

  • Блюда из говядины,
  • Колбасные изделия из телятины,
  • Продукты красного цвета.

Если решили использовать для праздника помидоры, лучше взять желтые, болгарский перец – зеленый, а красное вино заменить шампанским.

Напомним,

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