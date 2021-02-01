Самые популярные блюда по версии поиска Google

1 февраля 2021 18:12 Алла Лысак
Самые популярные блюда по версии поиска Google
ТОП-10 блюд, которые люди гуглят чаще всего
pixabay.com

Компания Google рассказала, какие блюда люди гуглили чаще всего в 2020 году.

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Пандемия спровоцировала резкий подъем интереса к блюдам, которые можно приготовить дома из простых продуктов. 

Дальгона-кофе. Корейский напиток, получивший популярность благодаря Тик-Ток.

Он готовится на основе кофе, а пышную пенку можно создать без кофемашины. 

Экмек или турецкий хлеб. На карантине люди искали, как приготовить хлеб на закваске, с медом или оливковым маслом.

Хлеб на закваске выделили в отдельный поисковой запрос, поскольку его искали постоянно и без привязки к Турции.

Пицца. Ибо домашняя выпечка определенно скрашивала будни на карантине.

Люди интересовались, как делать тесто для пиццы, начинку для пиццы, специальные соусы, пошаговые рецепты и так далее.

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Лахмаджун – турецкая пицца.

К слову, непонятно, почему турецкая кухня так захватила мир в прошлом году.

Пивной хлеб готовится он из двух стаканов муки, сахара, пива и растопленного сливочного масла. Все ингредиенты смешиваются и выпекаются в духовке около часа при температуре 180.

Банановый хлеб тоже прост в приготовлении.

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Пита – готовят эти лепешки на Ближнем востоке. Поскольку они пустые внутри, их любят начинять чем угодно, делать сэндвичи.

Бриошь, так называется булочка из сдобного теста на пивных дрожжах.

Наан готовят в Индии, это тоже лепешки, но из пресного теста.

Напомним,

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