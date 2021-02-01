Самые популярные блюда по версии поиска Google
Компания Google рассказала, какие блюда люди гуглили чаще всего в 2020 году.
Дальгона-кофе. Корейский напиток, получивший популярность благодаря Тик-Ток.
Он готовится на основе кофе, а пышную пенку можно создать без кофемашины.
Экмек или турецкий хлеб. На карантине люди искали, как приготовить хлеб на закваске, с медом или оливковым маслом.
Хлеб на закваске выделили в отдельный поисковой запрос, поскольку его искали постоянно и без привязки к Турции.
Пицца. Ибо домашняя выпечка определенно скрашивала будни на карантине.
Люди интересовались, как делать тесто для пиццы, начинку для пиццы, специальные соусы, пошаговые рецепты и так далее.
К слову, непонятно, почему турецкая кухня так захватила мир в прошлом году.
Пивной хлеб готовится он из двух стаканов муки, сахара, пива и растопленного сливочного масла. Все ингредиенты смешиваются и выпекаются в духовке около часа при температуре 180.
Банановый хлеб тоже прост в приготовлении.
Бриошь, так называется булочка из сдобного теста на пивных дрожжах.
Наан готовят в Индии, это тоже лепешки, но из пресного теста.
Напомним,