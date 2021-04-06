Курица фаршированная ветчиной и сыром: пошаговый рецепт

6 апреля 2021 00:30 Алла Лысак
Курица фаршированная ветчиной и сыром: пошаговый рецепт
Курица фаршированная ветчиной и сыром: пошаговый рецепт
pixabay.com

Курица фаршированная и запеченная в духовке – классический рецепт, который не теряет актуальности уже много лет.

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Курица с ароматной ветчиной и нежным сыром подойдет как для сытного ужина, так и для праздничного обеда. Если ваши домочадцы привыкли к изысканным блюдам, то они будут очень довольны рецептом!

Ингредиенты:

  • Курица 1 шт.,
  • Майонез по вкусу,
  • Бульон,
  • Соль, перец по вкусу,
  • Ветчина 100 г.,
  • Твердый сыр 100 г,
  • Яйцо 2 шт.,
  • Молоко 150 мл,
  • Сливки 3-4 ст. ложки,
  • Батон 4 ломтика.

Способ приготовления:

Курица фаршированная ветчиной и сыром: пошаговый рецепт / pixabay.com

1. Промываем тушку, избавляем ее от кожицы, мясо отделяем от костей и измельчаем с помощью мясорубки.

Оставляем ножки и крылышки.

2. В миску выкладываем батон, добавляем молоко.

3. Ветчину для начинки нарезаем кубиками, сыр пропускаем через терку.

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4. Соединяем фарш, батон, ветчину, сыр, сладкий перец. Добавляем к смеси яйцо, сливки, соль, перец. Перемешиваем!

5. Внутрь выкладываем начинку, закрепляем зубочистками.

6. Курицу смазываем майонезом. Выкладываем в духовку, разогретую до 180 градусов. Оставляем на 1,5 часа, поливая бульоном.

Приятного аппетита!

Напомним,

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