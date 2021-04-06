Курица фаршированная ветчиной и сыром: пошаговый рецепт
Курица фаршированная и запеченная в духовке – классический рецепт, который не теряет актуальности уже много лет.
Ингредиенты:
- Курица 1 шт.,
- Майонез по вкусу,
- Бульон,
- Соль, перец по вкусу,
- Ветчина 100 г.,
- Твердый сыр 100 г,
- Яйцо 2 шт.,
- Молоко 150 мл,
- Сливки 3-4 ст. ложки,
- Батон 4 ломтика.
Способ приготовления:
1. Промываем тушку, избавляем ее от кожицы, мясо отделяем от костей и измельчаем с помощью мясорубки.
Оставляем ножки и крылышки.
2. В миску выкладываем батон, добавляем молоко.
3. Ветчину для начинки нарезаем кубиками, сыр пропускаем через терку.
5. Внутрь выкладываем начинку, закрепляем зубочистками.
6. Курицу смазываем майонезом. Выкладываем в духовку, разогретую до 180 градусов. Оставляем на 1,5 часа, поливая бульоном.
Приятного аппетита!
Напомним,