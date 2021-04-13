Печеночный торт для всей семьи: пошаговый рецепт
Печеночный торт готовится из субпродуктов, поэтому остается бюджетным, при этом очень вкусным!
Как приготовить печеночный торт?
Ингредиенты
- Яйцо 1 шт.,
- Сметана 130 г.,
- Мука 120 г.,
- Соль и перец по вкусу,
- Майонез 200 г.,
- Чеснок по вкусу,
- Укроп по вкусу,
- Растительное масло,
Способ приготовления:
1. Промываем и измельчаем печень в блендере.
2. Добавляем к печени сметану, муку, яйцо, солим и перчим, продолжая перемешивать.
4. Обжариваем несколькими порциями всю массу.
5. Отдельно смешиваем майонез, зелень и чеснок.
6. Делаем торт из коржей, каждый смазываем соусом и складываем сверху.
Приятного аппетита!
Напомним,