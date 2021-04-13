Печеночный торт для всей семьи: пошаговый рецепт

13 апреля 2021 15:10 Алла Лысак
Печеночный торт для всей семьи: пошаговый рецепт
Печеночный торт для всей семьи: пошаговый рецепт / depositphotos

Печеночный торт готовится из субпродуктов, поэтому остается бюджетным, при этом очень вкусным!

Как приготовить печеночный торт?

Ингредиенты 

Способ приготовления:

1. Промываем и измельчаем печень в блендере.

2. Добавляем к печени сметану, муку, яйцо, солим и перчим, продолжая перемешивать.

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3. На разогретую сковороду с маслом наливаем печеночную смесь (по аналогии с блинами).

4. Обжариваем несколькими порциями всю массу.

5. Отдельно смешиваем майонез, зелень и чеснок.

6. Делаем торт из коржей, каждый смазываем соусом и складываем сверху.

Приятного аппетита!

Напомним,

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