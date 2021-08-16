ТОП-5 продуктов со скрытым сахаром, которые мешают нам похудеть

16 августа 2021 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-5 продуктов со скрытым сахаром, которые мешают нам похудеть
ТОП-5 продуктов со скрытым сахаром, которые мешают нам похудеть
pixabay.com

Некоторые продукты, которые считаются безобидными и даже полезными, на деле представляют собой сахарную бомбу!

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Диетолог-нутрициолог Мила Микитюк поделилась списком продуктов, которые чаще всего называют полезными, а зря!

Соки, нектары и соковые продукты

Они содержат довольно много естественного сахара, однако в процессе производства производители добавляют еще столько же сахара для вкуса.

В 100 граммах сока может содержаться 9 граммов сахара. 

Цельнозерновой хлеб

Наверное, вы не думали увидеть в перечне хлеб, но если речь идет о цельнозерновом, то приходится осторожничать.

В 100 граммах содержится 4 грамма сахара. 

Мюсли

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В рекламе нам говорят, что нет завтрака лучше и полезно. Мила Никитюк отмечает, что в таком продукте зашкаливает количество сахара. Около 10 граммов в каждых 100 граммах, что вы съедите на завтрак. А если употреблять мюсли с шоколадом или соками, то цифра значительно возрастет. 

Соусы

Соусы даже не сладкие, тем не менее в стандартном кетчупе можно найти 22 грамма сахара в 100 граммах.

Йогурты.

Спросите у худеющих людей, какой они знают полезный перекус и большинство ответит, что йогурт. Но не стоит забывать, что в нем много скрытого сахара.

В йогурте с добавками содержится до 7 граммов сахара

Напомним, 

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