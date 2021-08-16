ТОП-5 продуктов со скрытым сахаром, которые мешают нам похудеть
Некоторые продукты, которые считаются безобидными и даже полезными, на деле представляют собой сахарную бомбу!
Соки, нектары и соковые продукты
Они содержат довольно много естественного сахара, однако в процессе производства производители добавляют еще столько же сахара для вкуса.
В 100 граммах сока может содержаться 9 граммов сахара.
Цельнозерновой хлеб
Наверное, вы не думали увидеть в перечне хлеб, но если речь идет о цельнозерновом, то приходится осторожничать.
В 100 граммах содержится 4 грамма сахара.
Мюсли
Соусы
Соусы даже не сладкие, тем не менее в стандартном кетчупе можно найти 22 грамма сахара в 100 граммах.
Йогурты.
Спросите у худеющих людей, какой они знают полезный перекус и большинство ответит, что йогурт. Но не стоит забывать, что в нем много скрытого сахара.
В йогурте с добавками содержится до 7 граммов сахара
Напомним,