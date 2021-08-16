ТОП-5 продуктов со скрытым сахаром, которые мешают нам похудеть

ТОП-5 продуктов со скрытым сахаром, которые мешают нам похудеть

Некоторые продукты, которые считаются безобидными и даже полезными, на деле представляют собой сахарную бомбу!

Диетолог-нутрициолог Мила Микитюк поделилась списком продуктов , которые чаще всего называют полезными, а зря!

Соки, нектары и соковые продукты

Они содержат довольно много естественного сахара, однако в процессе производства производители добавляют еще столько же сахара для вкуса.

В 100 граммах сока может содержаться 9 граммов сахара.



Цельнозерновой хлеб

Наверное, вы не думали увидеть в перечне хлеб, но если речь идет о цельнозерновом, то приходится осторожничать.

В 100 граммах содержится 4 грамма сахара.



Мюсли

В рекламе нам говорят, что нет завтрака лучше и полезно. Мила Никитюк отмечает, что в таком продукте зашкаливает количество сахара. Около 10 граммов в каждых 100 граммах, что вы съедите на завтрак. А если употреблять мюсли с шоколадом или соками, то цифра значительно возрастет.

Соусы

Соусы даже не сладкие, тем не менее в стандартном кетчупе можно найти 22 грамма сахара в 100 граммах.

Йогурты.

Спросите у худеющих людей, какой они знают полезный перекус и большинство ответит, что йогурт. Но не стоит забывать, что в нем много скрытого сахара.

В йогурте с добавками содержится до 7 граммов сахара

Напомним,