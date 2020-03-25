В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса: стоит ли паниковать?

В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса: стоит ли паниковать?

В Китае сообщили о первой смерти мужчины от хантавируса, передаваемого человеку от мышей и других грызунов.

На фоне пандемии коронавируса многие люди восприняли новость о смерти от нового хантавируса в Китае с паническими настроениями, ученые поторопились пояснить, почему хантавирус не угрожает человечеству новой эпидемией.

Инцидент случился в провинции Юньнань, человек, который заразился хантавирусом, скончался во время поездки в автобусе.

Этот вирус тоже распространяется среди животных, человек может им заразиться во время контакта с грызунами, их слюной или экскрементами. К счастью, от человека к человеку вирус не распространяется.

Не следует переживать о распространении хантавируса, однако при контакте с грызунами не забывайте о правилах безопасности.

Напомним,