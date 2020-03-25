В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса: стоит ли паниковать?
В Китае сообщили о первой смерти мужчины от хантавируса, передаваемого человеку от мышей и других грызунов.
Инцидент случился в провинции Юньнань, человек, который заразился хантавирусом, скончался во время поездки в автобусе.заразиться во время контакта с грызунами, их слюной или экскрементами. К счастью, от человека к человеку вирус не распространяется.
Не следует переживать о распространении хантавируса, однако при контакте с грызунами не забывайте о правилах безопасности.
Напомним,