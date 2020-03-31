Загадочные 20-е: каждые 100 лет человечество переживает эпидемию

31 марта 2020 22:00 Алла Лысак
Загадочные 20-е: каждые 100 лет человечество переживает эпидемию
Загадочные 20-е: каждые 100 лет человечество переживает эпидемию

Почему пандемию коронавируса можно было предсказать еще 100 лет назад?

Даже самые заядлые скептики не смогли пройти мимо сообщений о том, что пандемию коронавируса можно было предсказать 10, 20 и 100 лет назад. 

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Человечество пережило уже несколько смертоносных пандемий, и все они, что очень любопытно, начинались или продолжилась в 20-м году определенного века. 

В 1720 году Европа пережила волну эпидемии бубонной чумы, ее назвали Марсельской. 

Считалось, что чума заражала даже воздух, а ее переносчиками выступали мухи. Спастись от такой болезни было практически невозможно, в то время жертвами заболевания стали 100 000 человек, на других континентах страны пострадали меньше.

В 1820 году пришла эпидемия холеры, в основном от нее умирали в странах Азии, например, на Филиппинах, в Индонезии и Таиланде. 

Холера забрала жизни 100 000 человек. 

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Ученые считают, что началась она из-за привычки местных жителей употреблять сырую воду (без термической обработки) из источников.

Спустя еще 100 лет (в 1920-м) человечество пережило самую смертоносную пандемию в своей истории.

Так называемая «испанка» (инфлюэнца) забрала жизни 100 миллионов человек, а заразились гриппом на всех континентах около миллиарда людей. 

В 2020 году мы снова столкнулись с вирусом, эпидемия COVID-19 началась в Китае, и уже охватила весь мир. 786 000 человек заразились, число погибших выросло до 37 820 человек. Страны продолжают бороться, а любители конспирологических теория пытаются объяснить подобную цикличность. 

Напомним,

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