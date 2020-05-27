В ВОЗ предупредили Европу о возвращении COVID-19: названа дата второй волны
27 мая 2020 23:00
В ВОЗ предупредили Европу о возвращении COVID-19: названа дата второй волны
pixabay.com
Европейские страны, пострадавшие от коронавируса больше всего, понемногу возвращаются к жизни.
Читайте такжеСмотрели чаще всего на карантине: Netflix назвал самый популярный коронавирусный сериалНо говорить о победе над пандемией еще очень рано, отмечают эксперты Всемирной организации здравоохранения.
В ВОЗ предупреждают, что осенью коронавирус вернется, а положение станет еще более серьезным из-за эпидемии гриппа.
Вторая волна COVID-19, которой мы, к сожалению, избежать не сможем, очень беспокоит меня. Это будет двойной удар, коронавирус вернется во время эпидемии гриппа и кори. Два года назад около 500 000 детей не были привиты от кори, что делает их очень уязвимыми.
Напомним,