В ВОЗ предупредили Европу о возвращении COVID-19: названа дата второй волны

27 мая 2020 23:00 Алла Лысак
В ВОЗ предупредили Европу о возвращении COVID-19: названа дата второй волны
В ВОЗ предупредили Европу о возвращении COVID-19: названа дата второй волны
pixabay.com

Европейские страны, пострадавшие от коронавируса больше всего, понемногу возвращаются к жизни.

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Но говорить о победе над пандемией еще очень рано, отмечают эксперты Всемирной организации здравоохранения. 

В ВОЗ предупреждают, что осенью коронавирус вернется, а положение станет еще более серьезным из-за эпидемии гриппа.

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Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге считает, что уже сейчас европейским странам необходимо готовиться ко второй волне, желательно увеличить ресурсы общественного здравоохранения, подготовить клиники, закупить достаточно аппаратов ИВЛ и сосредоточиться на обустройстве палат интенсивной терапии, в которых сейчас спасают жизни пациентов с коронавирусом.

Вторая волна COVID-19, которой мы, к сожалению, избежать не сможем, очень беспокоит меня. Это будет двойной удар, коронавирус вернется во время эпидемии гриппа и кори. Два года назад около 500 000 детей не были привиты от кори, что делает их очень уязвимыми.

Напомним,

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