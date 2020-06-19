Идеальная дата для загадывания желаний: что и когда делать, чтобы желание сбылось

Идеальная дата для загадывания желаний: что и когда делать, чтобы желание сбылось

В эти выходные состоится день солнцестояния. 21-го июня будет самый длинный день в году, а потом он ежедневно будет становиться короче.

День солнцестояния всегда был особым для славян и имел магическую силу. Ведущие «Ранку з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, что нужно сделать 21-го июня, чтобы ваше желание исполнилось.

Самый длинный день в году и самая короткая ночь – волшебное время для исполнения желаний. 21-го июня день будет длиться целых 17 часов и 33 минуты. После чего он будет понемногу таять. Но это можно использовать в свою пользу. День солнцестояния был едва ли не главный праздник для славян. Они устраивали массовые гуляния, плели венки и прыгали через огонь. В этот день наши предки праздновали Ивана Купала.

Они жили по законам природы и было очень много божеств, связанных с солнцем. Люди верили в различные природные явления, – рассказала мольфарка Елена Стеценко. – Солнце – это символ благодати, символ благополучия, символ здоровья. Солнце – это золото, а золото – это деньги.

Идеальная дата для загадывания желаний: что и когда делать, чтобы желание сбылось / pixabay.com

А самый длинный солнечный день в году – олицетворение всей силы солнца. Поэтому нужно просить осуществления своих желаний. 21 июня 2020 будет благоприятным и в нумерологии, ведь если сложить эту дату, выходит тройка.

Тройка – это всегда творческая энергия, тройка – это деньги, сила, контакт, это умение фокусироваться на том, что ты хочешь. Также тройка дает выход творческой силы, если человек что-то задумал и хочет проявить себя – выступить, заявить о себе – это очень удачный день,

– отметила нумеролог Галина Ганжа.

21-го июня Солнце будет максимально помогать человеку. Особенно в финансовых вопросах. Этот день пройдет легко, поэтому его надо использовать для решения проблем. Но к этому надо подготовиться.

Идеальная дата для загадывания желаний: что и когда делать, чтобы желание сбылось / pixabay.com

Лучше заранее расписать свои желания, список своих дел или, например, если что-то задумали, то прямо в этот день надо начинать это делать,

– советует нумеролог.

13-ть часов и 7 минут по киевскому времени – это начало дня солнцестояния. В это время следует взять красный блокнот и записать желание красной ручкой. Красный цвет – цвет огня и солнца. Он увеличит силу яркой звезды. Поэтому можно себе не отказывать и загадывать совсем нескромные желания. У вас будут все силы на их осуществление. А волшебным во время солнцестояния будет не только день. Но и ночь! 2020 года произойдет уникальное событие – в ночь с субботы на воскресенье нас ждет новый месяц.

Это будет очень сильная ночь и ночью можно просить у месяца. Луна растет и впитывает негатив. Можно сбрасывать болезни, безденежье,

– говорит Елена Стеценко.

Поэтому день солнцестояния, 21-го июня, имеет все шансы изменить нашу жизнь к лучшему. Главное – в это верить!

Напомним,