Названа болезнь, которая увеличивает риск госпитализации с COVID-19

4 декабря 2020 23:00 Алла Лысак
Названа болезнь, которая увеличивает риск госпитализации с COVID-19
Названа болезнь, которая увеличивает риск госпитализации с COVID-19
pixabay.com

До недавнего времени медики считали, что болезни сердца, легких и сахарный диабет могут усложнять течение коронавируса.

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Однако риск госпитализации растет и у людей, имеющих патологии почек. Более того, хронические болезни почек некоторые врачи считают фактором, который действует сильнее и приводит к более серьезным последствиям, чем болезни сердца или диабет.

Вирус способен повреждать орган из-за высокой экспрессии мембранного белка.
Ученые американской компании Geisinger опубликовали свои выводы в журнале MedicalХpress.

Мы проанализировали медицинские карты 1604 человек, которые были инфицированы коронавирусом. 354 человека были госпитализированы. Изучены данные каждого пациента, наличие или отсутствие сердечно-сосудистых, дыхательных и почечных патологий. Оказалось, что хроническое заболевание почек связано с госпитализацией таких больных теснее всего.

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Ученые объясняют, что реакция иммунной системы на вирус может дестабилизировать орган, ослабленный хроническим воспалительным процессом. Кроме того, и сам вирус может повреждать почки.

Напомним,

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