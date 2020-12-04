Названа болезнь, которая увеличивает риск госпитализации с COVID-19
4 декабря 2020 23:00
Названа болезнь, которая увеличивает риск госпитализации с COVID-19
pixabay.com
До недавнего времени медики считали, что болезни сердца, легких и сахарный диабет могут усложнять течение коронавируса.
почек. Более того, хронические болезни почек некоторые врачи считают фактором, который действует сильнее и приводит к более серьезным последствиям, чем болезни сердца или диабет.
Вирус способен повреждать орган из-за высокой экспрессии мембранного белка.Ученые американской компании Geisinger опубликовали свои выводы в журнале MedicalХpress.
Мы проанализировали медицинские карты 1604 человек, которые были инфицированы коронавирусом. 354 человека были госпитализированы. Изучены данные каждого пациента, наличие или отсутствие сердечно-сосудистых, дыхательных и почечных патологий. Оказалось, что хроническое заболевание почек связано с госпитализацией таких больных теснее всего.
Напомним,