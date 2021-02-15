Затерянный мир: украинский след в истории древних Майя
Что может быть общего между украинцами и древней цивилизацией майя? Гораздо больше, чем может показаться.
Давние майя – самый загадочный народ в истории человечества. Они строили гигантские города в тропических джунглях, знали математику и астрономию, а также строили пирамиды и храмы. Их сооружения достигали в высоту 70 метров!
Один из самых авторитетных маянистов в мире – украинец Юрий Полюхович. В 20 лет он самостоятельно выучил «мертвый» язык и расшифровал свой первый иероглиф, который не могли разгадать другие ученые.
После такого успеха Юрий отправился в Центральную Америку, чтобы увидеть поселения великой цивилизации и разгадать секреты, которые хранили местные народы несколько тысяч лет.
Что увидел украинец в джунглях, где когда-то жили майя, – смотрите в цикле документальных программ «Затерянный мир» на телеканале 2+2.