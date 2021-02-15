Затерянный мир: украинский след в истории древних Майя

Что может быть общего между украинцами и древней цивилизацией майя? Гораздо больше, чем может показаться.

Загадочный народ оставил для нас большое наследие. И неудивительно, что первый в мире, кто разгадал письмо майя, был харьковчанин Юрий Кнорозов. Журналисты программы «Затерянный мир» попытались разгадать тайны исчезнувшей цивилизации и ее причастности к нашей истории.

Майя / пресс-служба

Давние майя – самый загадочный народ в истории человечества. Они строили гигантские города в тропических джунглях, знали математику и астрономию, а также строили пирамиды и храмы. Их сооружения достигали в высоту 70 метров!

Многие историки уверенны, что именно от майя украинцам достались какао, шоколад, помидоры, тыквы и бархатцы. Поэтому продолжают внимательно изучать их историю и искать причины исчезновения.

Один из самых авторитетных маянистов в мире – украинец Юрий Полюхович. В 20 лет он самостоятельно выучил «мертвый» язык и расшифровал свой первый иероглиф, который не могли разгадать другие ученые.

Иероглиф Майя / пресс-служба

После такого успеха Юрий отправился в Центральную Америку, чтобы увидеть поселения великой цивилизации и разгадать секреты, которые хранили местные народы несколько тысяч лет.

Что увидел украинец в джунглях, где когда-то жили майя, – смотрите в цикле документальных программ «Затерянный мир» на телеканале 2+2.