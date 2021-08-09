ТОП-5 фактов о яйцеклетке, о которых вы не знали

ТОП-5 фактов о яйцеклетке, о которых вы не знали

Женские половые клетки называются яйцеклетками, они созревают в яичниках и при оплодотворении запускают процесс беременности.

Врач-репродуктолог Бабенко Катерина Петровна рассказала несколько интересных фактов о яйцеклетках, которые будет полезно знать женщинам.

Чем определяется количество яйцеклеток

Приблизительно на 4 неделе беременности происходит внутриутробная закладка половых желез. На 22 неделе беременности формируется так называемый овариальный резерв, количество яйцеклеток, которые могут быть использованы для оплодотворения в процессе жизни женщины.

Как видите, этот показатель определяется еще на этапе внутриутробного развития.

Яйцеклетка является наибольшей клеткой организма

Она в четыре раза превышает размеры клетки кожи, а сперматозоида — в 600 раз.

Ее размер определяется тем фактом, что в будущем необходимы будут питательные вещества для развития плода.

Количество яйцеклеток ограничено

Как уже было сказано выше, у каждой женщины есть определенный запас яйцеклеток. После 27 лет этот резерв начинает снижаться, после 36 лет — врачи фиксируют уже резкое сокращение.

Сколько дней созревает яйцеклетка

Именно поэтому врачи рекомендуют планировать беременность в возрасте от 20 до 35 лет. После 35 лет забеременеть реально, но вероятность оплодотворения ниже.

Некоторые думают, что процесс созревания яйцеклетки связан с циклом и занимает около 30 дней.

На самом деле на развитие и дозревание яйцеклетке требуется порядка 200 дней.

Яйцеклетка живет до 24 часов

После выхода из фолликула, яйцеклетка ждет встречи со сперматозоидами на протяжении до 12-24 часов.

Если оплодотворения не произошло, начинается менструация.

Напомним,