ТОП-5 фактов о яйцеклетке, о которых вы не знали
Женские половые клетки называются яйцеклетками, они созревают в яичниках и при оплодотворении запускают процесс беременности.
Врач-репродуктолог Бабенко Катерина Петровна рассказала несколько интересных фактов о яйцеклетках, которые будет полезно знать женщинам.
Чем определяется количество яйцеклеток
Как видите, этот показатель определяется еще на этапе внутриутробного развития.
Яйцеклетка является наибольшей клеткой организма
Она в четыре раза превышает размеры клетки кожи, а сперматозоида — в 600 раз.
Ее размер определяется тем фактом, что в будущем необходимы будут питательные вещества для развития плода.
Количество яйцеклеток ограничено
Как уже было сказано выше, у каждой женщины есть определенный запас яйцеклеток. После 27 лет этот резерв начинает снижаться, после 36 лет — врачи фиксируют уже резкое сокращение.
Сколько дней созревает яйцеклетка
Некоторые думают, что процесс созревания яйцеклетки связан с циклом и занимает около 30 дней.
На самом деле на развитие и дозревание яйцеклетке требуется порядка 200 дней.
Яйцеклетка живет до 24 часов
После выхода из фолликула, яйцеклетка ждет встречи со сперматозоидами на протяжении до 12-24 часов.
Если оплодотворения не произошло, начинается менструация.
Напомним,