ТОП-5 фактов о яйцеклетке, о которых вы не знали

9 августа 2021 09:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-5 фактов о яйцеклетке, о которых вы не знали
ТОП-5 фактов о яйцеклетке, о которых вы не знали
pixabay.com

Женские половые клетки называются яйцеклетками, они созревают в яичниках и при оплодотворении запускают процесс беременности.

Врач-репродуктолог Бабенко Катерина Петровна рассказала несколько интересных фактов о яйцеклетках, которые будет полезно знать женщинам.

Чем определяется количество яйцеклеток 

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Приблизительно на 4 неделе беременности происходит внутриутробная закладка половых желез. На 22 неделе беременности формируется так называемый овариальный резерв, количество яйцеклеток, которые могут быть использованы для оплодотворения в процессе  жизни женщины.

Как видите, этот показатель определяется еще на этапе внутриутробного развития.

Яйцеклетка является наибольшей клеткой организма

Она в четыре раза превышает размеры клетки кожи, а сперматозоида — в 600 раз.

Ее размер определяется тем фактом, что в будущем необходимы будут питательные вещества для развития плода.

Количество яйцеклеток ограничено

Как уже было сказано выше, у каждой женщины есть определенный запас яйцеклеток. После 27 лет этот резерв начинает снижаться, после 36 лет — врачи фиксируют уже резкое сокращение. 

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Именно поэтому врачи рекомендуют планировать беременность в возрасте от 20 до 35 лет.  После 35 лет забеременеть реально, но вероятность оплодотворения ниже.

Сколько дней созревает яйцеклетка

Некоторые думают, что процесс созревания яйцеклетки связан с циклом и занимает около 30 дней.

На самом деле на развитие и дозревание яйцеклетке требуется порядка 200 дней. 

Яйцеклетка живет до 24 часов

После выхода из фолликула, яйцеклетка ждет встречи со сперматозоидами на протяжении до 12-24 часов.

Если оплодотворения не произошло, начинается менструация. 

Напомним,

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