Загадочные вопросы о времени, о которых люди спорят десятилетиями
Время — это одна из самых необычных физических субстанций. Хотите знать о ней еще больше?
Время течет быстрее в пожилом возрасте?психологические аспекты. Если вы хотите немного растянуть время, то заполните свою жизнь яркими и нестандартными событиями.
Что думает наука о путешествиях во времени?
С момента публикации «Машины времени» Герберта Уэллса в 1895 году идея о путешествиях во времени не оставляет человечество.
Однако пока что люди могут только наблюдать естественное замедление времени по мере роста скорости движения.
Прорывом в этой сфере могли бы стать кротовые норы, но и их человечество все еще не обнаружило.
Конечно ли время?
Можно ли вернуть время?
В физическом плане — это абсолютно невозможно. Мы многое не знаем о времени и о том, как оно функционирует вокруг нас, но ученые уже очень давно выяснили главную особенность времени, и заключается она в следующем:
Время может идти только вперед.
Напомним,