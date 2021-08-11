Загадочные вопросы о времени, о которых люди спорят десятилетиями

11 августа 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Загадочные вопросы о времени, о которых люди спорят десятилетиями
Загадочные вопросы о времени, о которых люди спорят десятилетиями
pixabay.com

Время — это одна из самых необычных физических субстанций. Хотите знать о ней еще больше?

Время течет быстрее в пожилом возрасте?

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Фактически — нет, но свою лепту в восприятие времени накладывают психологические аспекты. Если вы хотите немного растянуть время, то заполните свою жизнь яркими и нестандартными событиями.

Что думает наука о путешествиях во времени?

С момента публикации «Машины времени» Герберта Уэллса в 1895 году идея о путешествиях во времени не оставляет человечество.

Однако пока что люди могут только наблюдать естественное замедление времени по мере роста скорости движения. 

Прорывом в этой сфере могли бы стать кротовые норы, но и их человечество все еще не обнаружило. 

Конечно ли время?

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Группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли в 2010 году выдвинула предположение о «ненулевой вероятности» катастрофы нового типа, согласно которой Вселенная (и время) могут прекратить существовать в течение пяти миллиардов лет.  Остается надеяться, что это случится не в наши дни, верно?

Можно ли вернуть время?

В физическом плане — это абсолютно невозможно. Мы многое не знаем о времени и о том, как оно функционирует вокруг нас, но ученые уже очень давно выяснили главную особенность времени, и заключается она в следующем: 

Время может идти только вперед.

Напомним,

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