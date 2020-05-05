Планета на карантине: Дональд Трамп планирует ослабить карантин

5 мая 2020 09:45 Александр Кива
Планета на карантине: Дональд Трамп планирует ослабить карантин
Планета на карантине: Дональд Трамп планирует ослабить карантин

США считает, что пик заболеваемости коронавирусом уже позади, поэтому в конце недели в стране начнут ослаблять карантин.

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Но статистика по отдельным штатам еще неутешительная. Журналист информационно-развлекательного проекта «Джедаи» на канале 2+2 Максим Хотиленко связался с украинкой, которая живет в США, чтобы из первых уст узнать, почему власти решили больше не держать американцев дома.

Самоизоляция. Жестких ограничений нет, но в каждом штате правила карантина отличаются. Штраф может получить тот, кто нарушает временные ограничения – выходить на улицу нельзя после 21 до 6 утра.   

Паника. В начале карантина в супермаркетах был ажиотаж, с полок сметали все: от туалетной бумаги до гречки и антисептиков. Сейчас проблем с продуктами нет, но паника все равно присутствует. «Я была в супермаркете, и женщина передо мной оплачивала свои покупки карточкой. В момент, когда она уже свайпала свою карточку, я начала выкладывать свои продукты. Она разозлилась, начала на меня кричать, что я не соблюдаю дистанцию, и просто выбрасывать мои продукты на пол», – рассказывает украинка.

Помощь государства. С 14 марта в США стало на 25 миллиона безработных больше, но правительство не оставило их без помощи. Те, кто из-за карантина потерял доходы, получают 1200 долларов, а также пособие по безработице.

Митинги. Несмотря на поддержку властей, тысячи американцев продолжают выходить на митинги за отмену карантина.

Еще больше эксклюзивных историй от украинцев о карантине в разных уголках мира, а также актуальные новости и подробности последних событий в Украине – по будням в 18:45 в информационно-развлекательном проекте «Джедаи» на канале 2+2.

Напомним,

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2+2 новости США Дональд Трамп карантин коронавирус Планета на карантине

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