Куда отправиться по Украине на несколько дней: нетипичные места

2 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Куда отправиться по Украине на несколько дней: нетипичные места
Куда отправиться по Украине на несколько дней: нетипичные места
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К счастью, поезда уже понемногу начинают курсировать между городами в разные точки Украины.

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Это отличная возможность запланировать ближайший уик-энд в другом городе, чтобы сбежать от обыденных бытовых проблем. 

Каменец-Подольский 

Каменец-Подольский все еще остается лишенным столь должного внимания. А зря! В этом городе можно увидеть большое разнообразие различных культур: подольский замок из Средневековья, Турецкий мост и фортификационные крепости Восточной Европы. Кстати, в городе есть куда больше крепостей, чем вы думаете. К примеру, в Каменец-Подольском есть старинный замок Меджибож и Хотинская крепость. Кстати, из-за небольшого скопления туристов в городе остаются очень приемлемые цены на множество развлечений. Поэтому путешествие получится еще и бюджетным. 

Карпаты 

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Выбирать локацию в Карпатах проще всего. Ведь каждый уголок этого региона наполнен восхитительной культурой и природой. Тут можно почувствовать вкус жизни по-новой: подняться высоко в горы, насладиться чистым воздухом либо покататься на квадроциклах. Хоть цены в некоторых популярных точках иногда могут и кусаться, но более отдаленные поместья всегда могут предложить сниженную цену за те же красивые места. 

Чернобыль 

Удивлены? Конечно, весьма нестандартный выбор для отдыха. Однако именно Чернобыль может подарить вам те эмоции и впечатления, которые вы не получите ни в одном европейском городе. Однако отправляться на эту экскурсию можно только при отменном состоянии вашего здоровья, помните об этом. 

Напомним,

 

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