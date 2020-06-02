Куда отправиться по Украине на несколько дней: нетипичные места
К счастью, поезда уже понемногу начинают курсировать между городами в разные точки Украины.
Каменец-Подольский
Каменец-Подольский все еще остается лишенным столь должного внимания. А зря! В этом городе можно увидеть большое разнообразие различных культур: подольский замок из Средневековья, Турецкий мост и фортификационные крепости Восточной Европы. Кстати, в городе есть куда больше крепостей, чем вы думаете. К примеру, в Каменец-Подольском есть старинный замок Меджибож и Хотинская крепость. Кстати, из-за небольшого скопления туристов в городе остаются очень приемлемые цены на множество развлечений. Поэтому путешествие получится еще и бюджетным.
Карпаты
Чернобыль
Удивлены? Конечно, весьма нестандартный выбор для отдыха. Однако именно Чернобыль может подарить вам те эмоции и впечатления, которые вы не получите ни в одном европейском городе. Однако отправляться на эту экскурсию можно только при отменном состоянии вашего здоровья, помните об этом.
Напомним,
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