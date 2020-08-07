Украина добавила в список "красной" зоны еще несколько стран: куда еще можно полететь

Украина добавила в список "красной" зоны еще несколько стран: куда еще можно полететь

Конечно, нам всем уже надоел коронавирус, а главным желанием остается полететь скорее в Рим или Париж.

Однако, сделать, по всей видимости, это у нас получится еще не скоро. На днях МОЗ Украины обновили список со странами "красной" зоны ввиду негативной динамики развития пандемии в мире.

В него попали 127 стран. Таким образом, общий список стран стал больше вдвое по сравнению со следующим решением. Также в него попали и такие страны, которые ранее находились в "зеленом" списке: Кипр, Грузия, Польша.

В "зеленой" зоне все еще находятся наиболее популярные в этом году Египет и Турция. Помимо этого, в зону попали и такие страны как Хорватия, Италия, Греция, Британия, Швеция и Португалия. Общее количество открытых в Украине стран — 66. Однако, в этом все еще есть не очень много смысла, поскольку Украина находится в "красной" зоне для ЕС. Соответсвенно, влететь на их территории вы не сможете.

Напомним,