Эксперты рассказали, когда можно ждать открытия границ в ЕС

27 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Эксперты рассказали, когда можно ждать открытия границ в ЕС
Эксперты рассказали, когда можно ждать открытия границ в ЕС
pixabay.com

Хоть мы и сейчас можем отправиться с легкостью в Турцию либо Черногорию, однако душа многих туристов все еще жаждет узнать: когда же в Европу?

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Ответ на этот вопрос весьма неоднозначен ввиду множества различных факторов: и общая ситуация в стране, и готовность Европы к открытию границ, и количество заболевших в Украине. Так светит ли в этом году нам увидеть Грецию и Италию?

Про билеты, которые можно купить сейчас 

Несмотря на строгие правила по ограничению въезда на территорию ЕС, многие туроператоры продолжают продавать билеты в Италию уже буквально на конец июля. Стоит ли покупать такие выгодные предложения? Определенно, нет. Стоит ли брать билеты на осень в атмосферный Париж? Маловероятно. Дело в том, что в конце июня Совет ЕС разработал механизм, который определяет критерии открытия границ для граждан третьих стран. Каждые две недели эти нормы пересматриваются, но попадает ли Украина под эти разрешения сейчас и когда сможет?

Критерии для стран 

Главные критерии для третьих стран заключаются в следующем: 

- количество выявленных случаев COVID-19 не должно быть выше среднего показателя по Европе в течение последних 14 дней на 100 тысяч населения.

- тенденция заболеваемости должна быть либо стабильной, либо идти на спад. 

- важно и общее состояние борьбы с вирусов по стране, учитывая тестирование, оказание помощи, локализация и отчетность. 

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Страны, которые попадают под эти критерии, относят к так называемой "зеленой зоне". Среди этих счастливчиков оказались: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. 

Когда Украина сможет попасть в список 

Украине нужно ориентироваться по показателю инцидентности по ЕС. Сейчас он составляет 15 случаев на 100 тысяч населения. Для Украины это примерно 23 человека на 100 тысяч населения. То есть, за две недели количество инцидентов не должно превышать более 450 случаев. 

Напомним, 

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