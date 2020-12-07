Когда для Украины откроют границы ЕС?

Украинские туристы все еще не могут путешествовать по Европе и, скорее всего, до новогодних праздников ситуация не изменится.

О том, когда границы европейских стран будут свободными для пересечения, рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. По его словам, открытие границ не связано непосредственно с изобретением вакцины от COVID

Ждать вакцины не придется, это не вопрос всеобщей вакцинации, дело в том, когда в Украине и странах Евросоюза начнут уменьшаться цифры новых инфицированных за день.

Отметим, что в Украине в этот понедельник зафиксировали мощное снижение уровня заболеваемости – более 8 тысяч случаев за день, а ранее показатель дневной заболеваемости доходил и до 16 тыс.

Министр, со своей стороны, напомнил, что украинцам есть куда поехать, 63 страны остаются открытыми (из них – 10 в Европе).

Как известно, во время локдауна в январе украинские аэропорты будут работать в обычном режиме.

Напомним,