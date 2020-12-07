Когда для Украины откроют границы ЕС?
7 декабря 2020 23:00
Когда для Украины откроют границы ЕС?
pixabay.com
Украинские туристы все еще не могут путешествовать по Европе и, скорее всего, до новогодних праздников ситуация не изменится.
COVID.
Ждать вакцины не придется, это не вопрос всеобщей вакцинации, дело в том, когда в Украине и странах Евросоюза начнут уменьшаться цифры новых инфицированных за день.Отметим, что в Украине в этот понедельник зафиксировали мощное снижение уровня заболеваемости – более 8 тысяч случаев за день, а ранее показатель дневной заболеваемости доходил и до 16 тыс.
Как известно, во время локдауна в январе украинские аэропорты будут работать в обычном режиме.
Напомним,