Когда для Украины откроют границы ЕС?

7 декабря 2020 23:00 Алла Лысак
Когда для Украины откроют границы ЕС?
Когда для Украины откроют границы ЕС?
pixabay.com

Украинские туристы все еще не могут путешествовать по Европе и, скорее всего, до новогодних праздников ситуация не изменится.

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О том, когда границы европейских стран будут свободными для пересечения, рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. По его словам, открытие границ не связано непосредственно с изобретением вакцины от COVID.

Ждать вакцины не придется, это не вопрос всеобщей вакцинации, дело в том, когда в Украине и странах Евросоюза начнут уменьшаться цифры новых инфицированных за день.
Отметим, что в Украине в этот понедельник зафиксировали мощное снижение уровня заболеваемости – более 8 тысяч случаев за день, а ранее показатель дневной заболеваемости доходил и до 16 тыс.

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Министр, со своей стороны, напомнил, что украинцам есть куда поехать, 63 страны остаются открытыми (из них – 10 в Европе).

Как известно, во время локдауна в январе украинские аэропорты будут работать в обычном режиме.

Напомним,

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