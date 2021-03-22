Турция изменила правила въезда для украинцев

Для пересечения границы Турции украинцам понадобится не только сдать тест на коронавирус и получить негативный результат.

В перечень обязательных документов для въезда в страну добавилась анкета, которую каждый турист должен самостоятельно заполнить до поездки в Турцию.

Электронную анкету необходимо распечатать в течение 72 часов до поездки, указать свои паспортные данные, национальность, способ въезда в страну и контактные данные для связи. За указание недостоверной информации грозит штраф.

Путешественники также могут загрузить электронную версию анкеты в свой гаджет.

Анкету необходимо показать перед вылетом сотруднику авиакомпании в аэропорту, без нее вас не примут на борт.

Для чего нужно заполнять анкету перед полетом в Турцию

На основе информации, предоставленной в анкете, каждому туристу будут присваивать специальный код под названием HES.

Это необходимо, чтобы своевременно связаться с путешественником, если во время пребывания в Турции у него или у туриста, который контактировал с ним, обнаружат коронавирус.

Отметим, что требование остается актуальным как минимум до 14 апреля 2021 года. Анкету можно скачать на сайте Минздрава Турции.

Напомним,