Турция изменила правила въезда для украинцев
Для пересечения границы Турции украинцам понадобится не только сдать тест на коронавирус и получить негативный результат.
Электронную анкету необходимо распечатать в течение 72 часов до поездки, указать свои паспортные данные, национальность, способ въезда в страну и контактные данные для связи. За указание недостоверной информации грозит штраф.
Путешественники также могут загрузить электронную версию анкеты в свой гаджет.
Анкету необходимо показать перед вылетом сотруднику авиакомпании в аэропорту, без нее вас не примут на борт.
Для чего нужно заполнять анкету перед полетом в Турцию
Это необходимо, чтобы своевременно связаться с путешественником, если во время пребывания в Турции у него или у туриста, который контактировал с ним, обнаружат коронавирус.
Отметим, что требование остается актуальным как минимум до 14 апреля 2021 года. Анкету можно скачать на сайте Минздрава Турции.
Напомним,