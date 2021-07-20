Диарея путешественников: проблема, о которой не принято говорить
Диарея путешественников – одна из самых распространенных проблем со здоровьем у туристов, которые путешествуют в развивающиеся страны.
Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, что стоит узнать о принципах профилактики диареи путешественников и борьбы с ее симптомами.
Например, вы купили на рынке овощи, а затем употребили их, не позаботившись об очищении. На поверхности овощей оказались микробы, которые и помещали нормальной работе кишечника.
Риск подхватить такое заболевание наиболее высок в странах Центральной Америки, Южной Азии, Африки.
Как понять, что у вас диарея путешественника
Развивается заболевание внезапно, иногда сочетается с высокой температурой и слабостью.
Иногда болезнь может выражаться также вздутием живота, кровью или слизью в стуле.
Как избавиться от диареи путешественника
Во всех случаях диареи первым делом следует избегать обезвоживания, то есть пить большое количество воды без газа. Особенно рекомендуются солевые составы для пероральной регидратации, содержащие глюкозу и электролиты.
Если диарея продолжается более трех дней, врач может назначить прием антибиотиков, как правило, широкого спектра действия или же с учетом типа бактериальной инфекции.
Напомним,