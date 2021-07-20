Диарея путешественников: проблема, о которой не принято говорить

Диарея путешественников: проблема, о которой не принято говорить

Диарея путешественников – одна из самых распространенных проблем со здоровьем у туристов, которые путешествуют в развивающиеся страны.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает, что стоит узнать о принципах профилактики диареи путешественников и борьбы с ее симптомами.

Проклятие фараонов или месть Монтесумы – популярные названия острой желудочно-кишечной инфекции у путешественников. Она чаще всего проявляется из-за плохой гигиены рук, употребления загрязненной или зараженной пищи, а также напитков.

Например, вы купили на рынке овощи, а затем употребили их, не позаботившись об очищении. На поверхности овощей оказались микробы, которые и помещали нормальной работе кишечника.

Риск подхватить такое заболевание наиболее высок в странах Центральной Америки, Южной Азии, Африки.

Как понять, что у вас диарея путешественника

Развивается заболевание внезапно, иногда сочетается с высокой температурой и слабостью.

Иногда болезнь может выражаться также вздутием живота, кровью или слизью в стуле.

Как избавиться от диареи путешественника

В большинстве случаев диарея путешественников легкая, и симптомы исчезают в течение нескольких дней. Однако почти половина пациентов вынуждены менять туристические или бизнес-планы во время путешествий.

Во всех случаях диареи первым делом следует избегать обезвоживания, то есть пить большое количество воды без газа. Особенно рекомендуются солевые составы для пероральной регидратации, содержащие глюкозу и электролиты.

Если диарея продолжается более трех дней, врач может назначить прием антибиотиков, как правило, широкого спектра действия или же с учетом типа бактериальной инфекции.

Напомним,