Вы убиваете себя: ТОП-3 фактора, которые рушат вашу эндокринную систему

24 января 2020 12:30 Антонина Старовойт
Вы убиваете себя: ТОП-3 фактора, которые рушат вашу эндокринную систему
Вы убиваете себя: ТОП-3 фактора, которые рушат вашу эндокринную систему
pixabay.com

К эндокринной системе нужно относиться очень бережно.

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Курение 

Высокая частота курения увеличивает риск заболевания щитовидной железы. Связано это с токсинами, которые сигареты выделяют во время курения. Хоть основные последствия локализированы в дыхательной системе, врачи часто замечают курильщиков с проблемами в щитовидной железе. Это связано с тем, что табак снижает уровень гормонов, стимулирующих щитовидную железу (ТТГ).

Сидячий образ жизни

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Офисная работа и сидячий образ жизни повышают склонность к накоплению жира. Это в свою очередь ведет к лишнему весу, ожирению и проблем с метаболизмом. В последствии это может вызвать и диабет. К числу заболеваний можно приписать и гипотиреоз - снижение сегрегации гормонов щитовидной железы.

Стресс

Будьте осторожны: неумение справляться со стрессами, которые возникают на протяжение всей жизни, могут быть причиной плохой работы щитовидной железы. Наша эндокринная система очень чувствительна к нашим переменам настроения. 

Напомним, 


 

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