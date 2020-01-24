Вы убиваете себя: ТОП-3 фактора, которые рушат вашу эндокринную систему

К эндокринной системе нужно относиться очень бережно.

Сегодня мы расскажем, с чем могут быть связаны ваши гормональные нарушения

Курение

Высокая частота курения увеличивает риск заболевания щитовидной железы. Связано это с токсинами, которые сигареты выделяют во время курения. Хоть основные последствия локализированы в дыхательной системе, врачи часто замечают курильщиков с проблемами в щитовидной железе. Это связано с тем, что табак снижает уровень гормонов, стимулирующих щитовидную железу (ТТГ).

Сидячий образ жизни

Офисная работа и сидячий образ жизни повышают склонность к накоплению жира. Это в свою очередь ведет к лишнему весу, ожирению и проблем с метаболизмом. В последствии это может вызвать и диабет. К числу заболеваний можно приписать и гипотиреоз - снижение сегрегации гормонов щитовидной железы.

Стресс

Будьте осторожны: неумение справляться со стрессами, которые возникают на протяжение всей жизни, могут быть причиной плохой работы щитовидной железы. Наша эндокринная система очень чувствительна к нашим переменам настроения.

Напомним,



