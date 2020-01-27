Вы будете в шоке: ТОП-5 фактов о женском теле
На самом деле, мы знаем всего 10% информации о возможностях нашего тела.
Шея
Женская шея более гибкая, чем у мужчин. В ситуации, когда на улице окликают девушку, она вероятнее всего повернет только голову. В то время как мужчина развернет весь корпус.
Влагалище
Девственность
Дефлорация у женщины может произойти и не во время физического контакта. Очень часто девушки, которые занимаются спортом, рвут ее во время нагрузок. А некоторые и вовсе рождаются без плевы.
Сердце
Женское сердце бьется намного быстрее мужского. В среднем оно сокращается на 8-10 ударов чаще. Так же оно весит на 10-15% легче.
Грудь
Одна грудь всегда больше другой, но иногда разница такая маленькая, что невооруженным глазом ее просто не видно.
Напомним,
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