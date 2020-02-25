О каких болезнях говорит лишний вес

25 февраля 2020 13:00 Антонина Старовойт
О каких болезнях говорит лишний вес
О каких болезнях говорит лишний вес
pixabay.com

Наверняка, многим из нас знакома проблема лишнего веса. И если мы хорошо питаемся и не забываем о физических нагрузках, то вполне вероятно, что проблема совсем в другом.

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Сегодня мы расскажем о трех заболеваниях, которые связаны напрямую с лишним весом. 

Гипотиреоз 
Простыми словами: проблемы с щитовидной железой. Сейчас, ввиду экологических изменений, эта проблема весьма актуальна для каждой второй девушки. Узнать о возможных проблемах можно путем сдачи анализов на Т3, Т4 и ТТГ. Главные симптомы: лишний вес, озноб, регулярная усталость и слабость. Без достаточного количества гормона щитовидной железы метаболизм замедляется, что увеличивает вероятность увеличения веса. Даже щитовидная железа, функционирующая в нижней части нормального диапазона, может стать причиной избыточного веса. 
 
Стресс
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Из-за активного ритма городской жизни очень часто мы переводим организм в режим выживания. Обычно при таких условиях очень часто повышается гормон стресса - кортизол. А он в свою очередь вызывает аппетит. И, конечно же, очень часто, с целью вернуть чувство комфорта во время стресса, мы можем переедать и потреблять более калорийные продукты. 

Синдром поликистозных яичников 
Эта проблема является наиболее распространенной из всех возможных причин лишнего веса. СПКЯ - это небольшие кисты, которые образуются на наших яичниках. Это состояние приводит к гормональному дисбалансу, который влияет на менструальный цикл женщины и может привести к появлению высыпаний и увеличению волосяного покрова. Из-за этой проблемы девушки часто устойчивы к инсулину, что позволяет им накапливать жир вокруг живота с низкой возможностью избавиться от него. 
Напомним, 

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