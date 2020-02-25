О каких болезнях говорит лишний вес
25 февраля 2020 13:00
О каких болезнях говорит лишний вес
pixabay.com
Наверняка, многим из нас знакома проблема лишнего веса. И если мы хорошо питаемся и не забываем о физических нагрузках, то вполне вероятно, что проблема совсем в другом.
заболеваниях, которые связаны напрямую с лишним весом.
Синдром поликистозных яичников
Гипотиреоз
Простыми словами: проблемы с щитовидной железой. Сейчас, ввиду экологических изменений, эта проблема весьма актуальна для каждой второй девушки. Узнать о возможных проблемах можно путем сдачи анализов на Т3, Т4 и ТТГ. Главные симптомы: лишний вес, озноб, регулярная усталость и слабость. Без достаточного количества гормона щитовидной железы метаболизм замедляется, что увеличивает вероятность увеличения веса. Даже щитовидная железа, функционирующая в нижней части нормального диапазона, может стать причиной избыточного веса.
Стресс
Синдром поликистозных яичников
Эта проблема является наиболее распространенной из всех возможных причин лишнего веса. СПКЯ - это небольшие кисты, которые образуются на наших яичниках. Это состояние приводит к гормональному дисбалансу, который влияет на менструальный цикл женщины и может привести к появлению высыпаний и увеличению волосяного покрова. Из-за этой проблемы девушки часто устойчивы к инсулину, что позволяет им накапливать жир вокруг живота с низкой возможностью избавиться от него.
Напомним,