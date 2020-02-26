Сладкая история: кому шоколад строго запрещен к употреблению?

26 февраля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Сладкая история: кому шоколад строго запрещен к употреблению?
Сладкая история: кому шоколад строго запрещен к употреблению?
pixabay.com

Устоять перед сладким удовольствием бывает часто совсем не просто. Однако, иногда стоит уступить себе и отдать предпочтение менее сладким десертам.

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Сегодня мы расскажем, кому шоколад категорически запрещено есть в целях сохранения здорового вида кожи и желудка.  

Дети

Шоколад содержит в своем составе теобромин, который действует на нервную систему как кофеин. Именно поэтому до 3 лет есть шоколад очень опасно для психоэмоционального состояния ребенка. 

Кормящие грудью 

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По той же причине, что и детям, нельзя шоколад кормящим грудью женщинам. Теобромин может проникать в грудное молоко, а это не очень полезно для младенцев. 

Люди, у которых проблемы со сном 

Поскольку в своем составе шоколад содержит кофеин, это может негативно сказаться на качестве сна тех, кто и так имеет с ним проблемы. Лучше отдайте предпочтение мармеладу, если любите сладкое. 

Люди, с камнями в почках 

Из-за оксалатов, которые есть в составе шоколада. 

Люди, с диабетом

К сожалению, сахар в шоколаде никто не отменял. 

Напомним, 

 

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