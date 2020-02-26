Сладкая история: кому шоколад строго запрещен к употреблению?
Устоять перед сладким удовольствием бывает часто совсем не просто. Однако, иногда стоит уступить себе и отдать предпочтение менее сладким десертам.
Дети
Шоколад содержит в своем составе теобромин, который действует на нервную систему как кофеин. Именно поэтому до 3 лет есть шоколад очень опасно для психоэмоционального состояния ребенка.
Кормящие грудью
Люди, у которых проблемы со сном
Поскольку в своем составе шоколад содержит кофеин, это может негативно сказаться на качестве сна тех, кто и так имеет с ним проблемы. Лучше отдайте предпочтение мармеладу, если любите сладкое.
Люди, с камнями в почках
Из-за оксалатов, которые есть в составе шоколада.
Люди, с диабетом
К сожалению, сахар в шоколаде никто не отменял.
Напомним,