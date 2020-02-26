Сладкая история: кому шоколад строго запрещен к употреблению?

Сладкая история: кому шоколад строго запрещен к употреблению?

Устоять перед сладким удовольствием бывает часто совсем не просто. Однако, иногда стоит уступить себе и отдать предпочтение менее сладким десертам.

Сегодня мы расскажем, кому шоколад категорически запрещено есть в целях сохранения здорового вида кожи и желудка.

Дети

Шоколад содержит в своем составе теобромин, который действует на нервную систему как кофеин. Именно поэтому до 3 лет есть шоколад очень опасно для психоэмоционального состояния ребенка.

Кормящие грудью

По той же причине, что и детям, нельзя шоколад кормящим грудью женщинам. Теобромин может проникать в грудное молоко, а это не очень полезно для младенцев.

Люди, у которых проблемы со сном

Поскольку в своем составе шоколад содержит кофеин, это может негативно сказаться на качестве сна тех, кто и так имеет с ним проблемы. Лучше отдайте предпочтение мармеладу, если любите сладкое.

Люди, с камнями в почках

Из-за оксалатов, которые есть в составе шоколада.

Люди, с диабетом

К сожалению, сахар в шоколаде никто не отменял.

Напомним,