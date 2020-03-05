Какие вечерние привычки приводят к набору веса: вы точно это делаете

Организовать режим сна - невероятно сложная задача. Особенно в реалиях повседневной жизни.

Перекусы

Сегодня мы поговорим о трех неочевидных привычках , благодаря которым вы регулярно набираете вес.

На протяжение дня вы можете пристально следить за своим рационом. Вы отказываетесь от выпечки и лишнего коктейля. Но с приходом ночи, вы крадетесь за перекусом к холодильнику. Не совершайте эту ошибку. Вы сведете все свои дневные старания на “нет”.

Кофе вечером

Недостаток сна

Ученые доказали: люди с привычкой ложиться спать после 00:00 имеют более замедленный метаболизм. А кофе только усугубляет ситуацию с качеством и продолжительностью сна. А вот утром вы вполне можете себе позволить чашечку горячего кофе.

Малое количество сна чревато затруднением в похудении. Когда вы спите менее 7 часов, вы более подвержены стрессу, что повышает количество кортизола. А это мешает сжигать жир. Все дело в свойствах организма сохранять жир благодаря кортизолу, чтобы помочь в борьбе со стрессом.

Напомним,