Какие вечерние привычки приводят к набору веса: вы точно это делаете
Организовать режим сна - невероятно сложная задача. Особенно в реалиях повседневной жизни.
Перекусы
На протяжение дня вы можете пристально следить за своим рационом. Вы отказываетесь от выпечки и лишнего коктейля. Но с приходом ночи, вы крадетесь за перекусом к холодильнику. Не совершайте эту ошибку. Вы сведете все свои дневные старания на “нет”.
Кофе вечером
Недостаток сна
Малое количество сна чревато затруднением в похудении. Когда вы спите менее 7 часов, вы более подвержены стрессу, что повышает количество кортизола. А это мешает сжигать жир. Все дело в свойствах организма сохранять жир благодаря кортизолу, чтобы помочь в борьбе со стрессом.
Напомним,