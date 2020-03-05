Какие вечерние привычки приводят к набору веса: вы точно это делаете

5 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
Какие вечерние привычки приводят к набору веса: вы точно это делаете
Какие вечерние привычки приводят к набору веса: вы точно это делаете
pixabay.com

Организовать режим сна - невероятно сложная задача. Особенно в реалиях повседневной жизни.

Читайте такжеЭто не поможет: 3 народных совета красоты, которые не работают
Сегодня мы поговорим о трех неочевидных привычках, благодаря которым вы регулярно набираете вес. 

Перекусы

На протяжение дня вы можете пристально следить за своим рационом. Вы отказываетесь от выпечки и лишнего коктейля. Но с приходом ночи, вы крадетесь за перекусом к холодильнику. Не совершайте эту ошибку. Вы сведете все свои дневные старания на “нет”.

Кофе вечером 

Читайте такжеО каких болезнях говорит лишний вес
Ученые доказали: люди с привычкой ложиться спать после 00:00 имеют более замедленный метаболизм. А кофе только усугубляет ситуацию с качеством и продолжительностью сна. А вот утром вы вполне можете себе позволить чашечку горячего кофе. 

Недостаток сна 

Малое количество сна чревато затруднением в похудении. Когда вы спите менее 7 часов, вы более подвержены стрессу, что повышает количество кортизола. А это мешает сжигать жир. Все дело в свойствах организма сохранять жир благодаря кортизолу, чтобы помочь в борьбе со стрессом. 

Напомним, 

Облако тегов

здоровье советы вредные привычки полезное питание

Материалы по теме

Что подарить маме на 8 марта: главные советы
Психология

Что подарить маме на 8 марта: главные советы
Как продлить секс: ТОП-3 совета
Психология

Как продлить секс: ТОП-3 совета
Какие брюки выбрать на весну 2020?
Lifestyle

Какие брюки выбрать на весну 2020?
Модная весна: ТОП-5 базовых вещей на этот сезон
Lifestyle

Модная весна: ТОП-5 базовых вещей на этот сезон

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь

«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK