Утром или вечером: специалисты назвали лучшее время для принятия душа

Утром или вечером: специалисты назвали лучшее время для принятия душа

Утренний душ заряжает нас бодростью, а вечером водные процедуры помогают очиститься.

Эксперт Центра по безопасности здоровья доктор Амеша участвовал в исследовании для определения лучшего времени принятия душа.

По его словам, по сей день медики не нашли научных доказательств в пользу того или иного варианта, однако вечерний и утренний душ имеют особенности, которые помогают при определенных проблемах.

Мы знаем, что вечерний душ помогает избавиться от аллергии на волосы или шерсть животных, способствует уменьшению раздражений на коже, уменьшает сухость.

Также душ перед сном будет полезен людям, которые активно потеют в течение дня или занимаются спортом.

Особенности утреннего душа заключаются в том, что он активизирует кровообращение и справляется с волосами, склонными к жирности. Также не стоит пренебрегать утренним душем людям, которые потеют ночью.

Напомним,