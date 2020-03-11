Утром или вечером: специалисты назвали лучшее время для принятия душа
Утренний душ заряжает нас бодростью, а вечером водные процедуры помогают очиститься.
По его словам, по сей день медики не нашли научных доказательств в пользу того или иного варианта, однако вечерний и утренний душ имеют особенности, которые помогают при определенных проблемах.
Мы знаем, что вечерний душ помогает избавиться от аллергии на волосы или шерсть животных, способствует уменьшению раздражений на коже, уменьшает сухость.
Также душ перед сном будет полезен людям, которые активно потеют в течение дня или занимаются спортом.
Напомним,