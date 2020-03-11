Утром или вечером: специалисты назвали лучшее время для принятия душа

11 марта 2020 11:30 Алла Лысак
Утром или вечером: специалисты назвали лучшее время для принятия душа
Утром или вечером: специалисты назвали лучшее время для принятия душа
pixabay.com

Утренний душ заряжает нас бодростью, а вечером водные процедуры помогают очиститься.

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Эксперт Центра по безопасности здоровья доктор Амеша участвовал в исследовании для определения лучшего времени принятия душа.

По его словам, по сей день медики не нашли научных доказательств в пользу того или иного варианта, однако вечерний и утренний душ имеют особенности, которые помогают при определенных проблемах.

Мы знаем, что вечерний душ помогает избавиться от аллергии на волосы или шерсть животных, способствует уменьшению раздражений на коже, уменьшает сухость.
 

Также душ перед сном будет полезен людям, которые активно потеют в течение дня или занимаются спортом.

Читайте такжеЛесе Никитюк экстрасенс напророчила ребенка: телеведущая сделала признание
Особенности утреннего душа заключаются в том, что он активизирует кровообращение и справляется с волосами, склонными к жирности. Также не стоит пренебрегать утренним душем людям, которые потеют ночью. 

Напомним,

Облако тегов

здоровье исследование

Материалы по теме

Улучшить качество жизни: чего нельзя делать ни в коем случае перед сном
ЗОЖ

Улучшить качество жизни: чего нельзя делать ни в коем случае перед сном
Здоровый сон: ТОП-3 напитка, которые помогут его улучшить
ЗОЖ

Здоровый сон: ТОП-3 напитка, которые помогут его улучшить
В Великобритании мужчину полностью вылечили от ВИЧ-инфекции
Наука и техника

В Великобритании мужчину полностью вылечили от ВИЧ-инфекции
ТОП-5 интересных фактов о второй части Ничто не случается дважды
Анонсы на ТВ

ТОП-5 интересных фактов о второй части Ничто не случается дважды

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK