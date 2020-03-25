Антицеллюлитный массаж в домашних условиях: пошаговая инструкция

Для того, чтобы избавиться от целлюлита, необязательно относить деньги в спа-салоны. А карантин - отличный повод обучиться этой технике дома.

Первый этап. Растирание

Сегодня мы расскажем, как правильно делать массаж в проблемных зонах , чтобы "апельсиновая корочка" ушла надолго.

На этом этапе вам необходимо подготовить кожу к интенсивному воздействию на нее. Растирайте ноги снизу вверх ладонями, а бедра - круговыми движениями по часовой стрелке.

Второй этап. Сжатие

Читайте также Избавиться от целлюлита за пару дней: какие продукты помогут вам Постарайтесь двумя ладонями захватить кожную складку и разминать ее по аналогии с тестом. Важный момент: не переусердствуйте со сжатием. В противном случае, на следующий день вы обнаружите синяки на своих ногах. Этот этап массирования восстанавливает тонус дряблой кожи.

Третий этап. Расслабление

После активного этапа сжатия кожи приступите к ее расслаблению. В этом случае применяется ряд ритмичных, различной интенсивности хлопков ладонью по коже. Можете так же принять холодный душ: он разгладит все неровности и закалит ваш организм.

Напомним,