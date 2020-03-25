Антицеллюлитный массаж в домашних условиях: пошаговая инструкция
Для того, чтобы избавиться от целлюлита, необязательно относить деньги в спа-салоны. А карантин - отличный повод обучиться этой технике дома.
Первый этап. Растирание
На этом этапе вам необходимо подготовить кожу к интенсивному воздействию на нее. Растирайте ноги снизу вверх ладонями, а бедра - круговыми движениями по часовой стрелке.
Второй этап. Сжатие
Третий этап. Расслабление
После активного этапа сжатия кожи приступите к ее расслаблению. В этом случае применяется ряд ритмичных, различной интенсивности хлопков ладонью по коже. Можете так же принять холодный душ: он разгладит все неровности и закалит ваш организм.
Напомним,