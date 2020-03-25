Антицеллюлитный массаж в домашних условиях: пошаговая инструкция

25 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
Антицеллюлитный массаж в домашних условиях: пошаговая инструкция
Антицеллюлитный массаж в домашних условиях: пошаговая инструкция
pixabay.com

Для того, чтобы избавиться от целлюлита, необязательно относить деньги в спа-салоны. А карантин - отличный повод обучиться этой технике дома.

Читайте такжеСахарный перебор: ТОП-4 продукта, которые могут вызвать диабет
Сегодня мы расскажем, как правильно делать массаж в проблемных зонах, чтобы "апельсиновая корочка" ушла надолго. 

Первый этап. Растирание

На этом этапе вам необходимо подготовить кожу к интенсивному воздействию на нее. Растирайте ноги снизу вверх ладонями, а бедра - круговыми движениями по часовой стрелке. 

Второй этап. Сжатие 

Читайте такжеИзбавиться от целлюлита за пару дней: какие продукты помогут вам
Постарайтесь двумя ладонями захватить кожную складку и разминать ее по аналогии с тестом. Важный момент: не переусердствуйте со сжатием. В противном случае, на следующий день вы обнаружите синяки на своих ногах. Этот этап массирования восстанавливает тонус дряблой кожи.

Третий этап. Расслабление 

После активного этапа сжатия кожи приступите к ее расслаблению. В этом случае применяется ряд ритмичных, различной интенсивности хлопков ладонью по коже. Можете так же принять холодный душ: он разгладит все неровности и закалит ваш организм. 

Напомним, 

Облако тегов

здоровье советы Целлюлит

Материалы по теме

Почему вы все еще одна: 3 установки, которые мешают вам найти любовь
Психология

Почему вы все еще одна: 3 установки, которые мешают вам найти любовь
Скажите стрессу "нет": ТОП-5 эффективных способов
Психология

Скажите стрессу "нет": ТОП-5 эффективных способов
Проверяем себя на коронавирус в домашних условиях: экспресс-тест
ЗОЖ

Проверяем себя на коронавирус в домашних условиях: экспресс-тест
Гречневая паэлья с белыми грибами (рецепт)
Еда и рецепты

Гречневая паэлья с белыми грибами (рецепт)

Популярное на сайте

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба
Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK