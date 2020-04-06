Защита от Covid-19: 5 вещей, которые нужно купить просто сейчас

Защита от Covid-19: 5 вещей, которые нужно купить просто сейчас

На случай, если вы уже запаслись гречкой, но забыли обо всем остальном, самое время узнать о стартовом наборе, необходимом во время карантина.

Перчатки

Запаситесь не только терпением, но еще и этими вещами , чтобы быть максимально подготовленными к карантинному настроению.

О них чаще всего забывают, останавливаясь исключительно на масках. А зря! Ведь с различными поверхностями наши руки контактируют не столь реже, чем с людьми. Именно поэтому нужно их обязательно обезопасить от какого-либо контакта. Лучше запастись одноразовыми перчатками, которые можно просто выкинуть по возвращению домой.

Санитайзер

Мыло

Наиболее эффективным санитайзером считается тот, где процент спирта достигает отметки 73 и выше. Но даже если вы уже не успеете обзавестись именно таким средством, попробуйте использовать обычные антисептики для рук. Они тоже вполне эффективны. В том числе и для эмоционального спокойствия.

Абсолютный мастхэв в каждом доме. Оно, кстати, наиболее эффективно в борьбе с очищением рук. Поэтому антисептик мы советуем использовать только вне стен дома. К счастью, выбор мыла достаточно обширен. Можете выбрать с любым запахом и минералами.

Термометр

Проверять температуру желательно каждый день, если вы выходите на улицу. Для этого важно иметь в доме качественный градусник. А еще лучше - приобрести электронный, если вы все еще пользуетесь ртутным. Именно повышение температуры, которое поначалу может быть незначительным и незаметным на фоне общего недомогания (головная боль, усталость, стресс), является одним из индикаторов болезни.

Парацетамол

Сейчас медики ведут дискуссии относительно того, насколько необходим и эффективен парацетамол. Но все же он куда практичнее и безопаснее ибупрофена, который снижает наш иммунитет. Поэтому если вдруг вы ощущаете жар, но не уверены, что у вас Covid-19 - принимайте таблетку парацетамола.

Напомним,