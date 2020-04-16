Секреты идеального завтрака: что съесть, чтобы быть в хорошей форме

Завтрак - один из наиболее важных приемов пищи.

Что выбрать на завтрак?

А чтобы сделать его еще и полезным, вам нужно использовать всего несколько секретов

Откажитесь от быстрых углеводов в виде выпечки или мыслей. Замените их на клетчатку, белки и насыщенные жиры. Клетчатку вы можете найти в овощах, фруктах и зеленых злаках, белки – в бобовых, яйцах, рыбе, курице, а насыщенные жиры – в орехах, авокадо, оливковом масле. Проверьте, что все три элемента есть в вашем завтраке. Таким образом вы сможете и зарядиться энергией, и чувствовать себя отлично. Калорийность вашего завтрака может доходить до 500 калорий.

В какое время лучше завтракать?

Что, если не насытится завтраком?

Наиболее оптимальным временем диетологи считают 7-8 утра. В редких случаях (зависимо от ваших биоритмов) - 9-10. Старайтесь не завтракать позже 10 утра. Если вам не хочется есть, сделайте сначала зарядке и выпейте воду с лимоном. Сконцентрируйтесь на завтраке. Не смотрите параллельно в телефон. Не ешьте впопыхах или по дороге на работу. Уделяйте особо внимание вашим пищевым традициям с самого утра - таким образом вы будете всегда в отличной форме.

Для начала изучите питательность вашего завтрака, поскольку именно она отвечает за то, будет вам хочется есть после или нет. Если вы завтракаете быстрыми углеводами (мюсли, выпечка, бутерброды), то ваш организм быстро и потратит свои силы на эту еду, что уже через пару часов заставит вас снова кушать. Если же голод вы не можете терпеть, старайтесь есть легкую пищу: салат из зеленых овощей, кефир или несладкий фрукт.

Напомним,