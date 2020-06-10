Вагинальные выделения: в каких случаях это не норма

10 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Вагинальные выделения: в каких случаях это не норма
Вагинальные выделения: в каких случаях это не норма
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С выделениями сталкивается практически каждая девушка в своей жизни. Не спешите бить тревогу, но и расслабляться не стоит.

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Изучите плотность и цвет ваших вагинальных выделений, а еще лучше - при любых сомнениях обратитесь к врачу за консультацией. 

Белые выделения 

Беловатые выделения могут возникать в начале или конце менструального цикла. В данном случае это норма. При этом важно следить за их характером. Они не должны сопровождаться зудом и быть плотными. Если же ваши выделения похожи на творожистую массу, это может говорить о грибковой инфекции. 

Прозрачные выделения 

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Водянистые выделения являются абсолютной нормой для женского тела. Часто они появляются после интенсивной физической тренировки. Вместе с этим важно помнить, что вагина также имеет свойство вычищаться изнутри и отдавать эти выделения с вредными бактериями обратно. 

Прозрачные тягучие выделения 

Подобный тип выделений также не имеет причин для нервов. Обычно это говорит о предстоящей овуляции и благоприятном периоде для зачатия малыша. 

Коричневые и кровянистые выделения 

Наблюдать такие выделения абсолютно нормально в период менструации. Однако если же у вас не наблюдается менструации, то это может быть признаком ранней беременности и выкидыша. Крайне редко, но подобные выделения могут свидетельствовать о раке эндометрия и шейки матки. Также это может быть миома либо нарост. Обязательно обратитесь к гинекологу, если вы исключаете менструацию.

Желтые или зеленые выделения 

Обычно подобного рода выделения несут опасность и вред для женского организма. В редких случаях это свидетельствует об отсутствии угрозы. Чаще же врачи диагностируют трихомониаз. Зачастую это заболевание возникает из-за незащищенного полового акта. 

Напомним, 

 

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