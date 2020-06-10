Вагинальные выделения: в каких случаях это не норма
С выделениями сталкивается практически каждая девушка в своей жизни. Не спешите бить тревогу, но и расслабляться не стоит.
Белые выделения
Беловатые выделения могут возникать в начале или конце менструального цикла. В данном случае это норма. При этом важно следить за их характером. Они не должны сопровождаться зудом и быть плотными. Если же ваши выделения похожи на творожистую массу, это может говорить о грибковой инфекции.
Прозрачные выделения
Прозрачные тягучие выделения
Подобный тип выделений также не имеет причин для нервов. Обычно это говорит о предстоящей овуляции и благоприятном периоде для зачатия малыша.
Коричневые и кровянистые выделения
Наблюдать такие выделения абсолютно нормально в период менструации. Однако если же у вас не наблюдается менструации, то это может быть признаком ранней беременности и выкидыша. Крайне редко, но подобные выделения могут свидетельствовать о раке эндометрия и шейки матки. Также это может быть миома либо нарост. Обязательно обратитесь к гинекологу, если вы исключаете менструацию.
Желтые или зеленые выделения
Обычно подобного рода выделения несут опасность и вред для женского организма. В редких случаях это свидетельствует об отсутствии угрозы. Чаще же врачи диагностируют трихомониаз. Зачастую это заболевание возникает из-за незащищенного полового акта.
Напомним,
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