Почему антисептик не работает: врачи назвали главные ошибки в использовании санитайзера
22 июня 2020 09:30
Алла Лысак
Почему антисептик не работает: врачи назвали главные ошибки в использовании санитайзера
Даже антисептик на основе спирта не убережет вас от коронавируса, если использовать его с ошибками.
Врачи напомнили основные правила применения любого санитайзера для профилактики коронавируса.
- Следите за состоянием рук
Желательно наносить санитайзер на очищенные руки, но если такой возможности нет, например, вы находитесь в магазине, то хотя бы уберите с поверхности рук влагу, серьезные загрязнения и жир.
- Тщательно растирайте антисептик
Некоторые люди считают, что санитайзеры действуют почти магически, устраняя все бактерии и вирусы сразу после соприкосновения с кожей. Но это не так. Любым антисептиком следует обрабатывать руки тщательно, как и мылом, уделяя внимание поверхности рук вплоть до кистей.
И помните, что в антисептике должно быть не меньше 60% этилового спирта и не менее 75% изопропилового.
Напомним,