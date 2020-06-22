Почему антисептик не работает: врачи назвали главные ошибки в использовании санитайзера

22 июня 2020 09:30 Алла Лысак
Почему антисептик не работает: врачи назвали главные ошибки в использовании санитайзера
Почему антисептик не работает: врачи назвали главные ошибки в использовании санитайзера

Даже антисептик на основе спирта не убережет вас от коронавируса, если использовать его с ошибками.

Врачи напомнили основные правила применения любого санитайзера для профилактики коронавируса.

  • Следите за состоянием рук 

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Желательно наносить санитайзер на очищенные руки, но если такой возможности нет, например, вы находитесь в магазине, то хотя бы уберите с поверхности рук влагу, серьезные загрязнения и жир.

  • Тщательно растирайте антисептик 

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Некоторые люди считают, что санитайзеры действуют почти магически, устраняя все бактерии и вирусы сразу после соприкосновения с кожей. Но это не так. Любым антисептиком следует обрабатывать руки тщательно, как и мылом, уделяя внимание поверхности рук вплоть до кистей.

И помните, что в антисептике должно быть не меньше 60% этилового спирта и не менее 75% изопропилового. 

Напомним,

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