Почему антисептик не работает: врачи назвали главные ошибки в использовании санитайзера

Почему антисептик не работает: врачи назвали главные ошибки в использовании санитайзера

Даже антисептик на основе спирта не убережет вас от коронавируса, если использовать его с ошибками.

Врачи напомнили основные правила применения любого санитайзера для профилактики коронавируса.

Следите за состоянием рук

Тщательно растирайте антисептик

Желательно наносить санитайзер на очищенные руки, но если такой возможности нет, например, вы находитесь в магазине, то хотя бы уберите с поверхности рук влагу, серьезные загрязнения и жир.

Некоторые люди считают, что санитайзеры действуют почти магически, устраняя все бактерии и вирусы сразу после соприкосновения с кожей. Но это не так. Любым антисептиком следует обрабатывать руки тщательно, как и мылом, уделяя внимание поверхности рук вплоть до кистей.

И помните, что в антисептике должно быть не меньше 60% этилового спирта и не менее 75% изопропилового.

Напомним,