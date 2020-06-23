Почему щелкает челюсть во время жевания?
Щелканье, хруст и другие звуки, которые издает челюсть во время жевания, зевания или даже разговора, заставляют нас чувствовать себя неловко.
Когда при движении челюсти возникают посторонние звуки — это не вариант нормы.
Щелчок возникает в тот момент, когда головка кости становится в неестественное для себя положение, а затем выскальзывает на место. Люди, столкнувшиеся с такой проблемой, часто жалуются, что и щелчок, и хруст приносят им не только косметический дискомфорт, но и физический (незначительные болевые ощущения).
Почему щелкает челюсть?
- В прошлом у вас были травмы головы или челюсти,
- Вы страдаете от скрипа зубами по ночам,
- У вас запущенный кариес,
- Вам неправильно удалили зуб,
- Возник неправильный прикус.
Что делать, если челюсть щелкает
Напомним,