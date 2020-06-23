Почему щелкает челюсть во время жевания?

23 июня 2020 10:30 Алла Лысак
Почему щелкает челюсть во время жевания?
Щелкает челюсть во время жевания: причины, как устранить дискомфорт

Щелканье, хруст и другие звуки, которые издает челюсть во время жевания, зевания или даже разговора, заставляют нас чувствовать себя неловко.

Когда при движении челюсти возникают посторонние звуки — это не вариант нормы. 

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Чаще всего щелканье появляется после возникновения проблем в нижнечелюстном суставе и проявляет себя во время принятия пищи. Например, человек замечает, что челюсть щелкает, когда он открывает рот с одной стороны.  

Щелчок возникает в тот момент, когда головка кости становится в неестественное для себя положение, а затем выскальзывает на место. Люди, столкнувшиеся с такой проблемой, часто жалуются, что и щелчок, и хруст приносят им не только косметический дискомфорт, но и физический (незначительные болевые ощущения).

Почему щелкает челюсть?

  • В прошлом у вас были травмы головы или челюсти,
  • Вы страдаете от скрипа зубами по ночам,
  • У вас запущенный кариес,
  • Вам неправильно удалили зуб,
  • Возник неправильный прикус.

Что делать, если челюсть щелкает

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Запускать проблему, которая чревата возникновением отеков, постоянных головных болей и другими серьезными проблемами, нельзя. Обратитесь к врачу. Справиться с ней самостоятельно и дома, увы, невозможно. 

Напомним,

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