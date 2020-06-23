Почему щелкает челюсть во время жевания?

Щелканье, хруст и другие звуки, которые издает челюсть во время жевания, зевания или даже разговора, заставляют нас чувствовать себя неловко.

Когда при движении челюсти возникают посторонние звуки — это не вариант нормы.

Чаще всего щелканье появляется после возникновения проблем в нижнечелюстном суставе и проявляет себя во время принятия пищи. Например, человек замечает, что челюсть щелкает, когда он открывает рот с одной стороны.

Щелчок возникает в тот момент, когда головка кости становится в неестественное для себя положение, а затем выскальзывает на место. Люди, столкнувшиеся с такой проблемой, часто жалуются, что и щелчок, и хруст приносят им не только косметический дискомфорт, но и физический (незначительные болевые ощущения).

Почему щелкает челюсть?

В прошлом у вас были травмы головы или челюсти,

Вы страдаете от скрипа зубами по ночам,

У вас запущенный кариес,

Вам неправильно удалили зуб,

Возник неправильный прикус.

Что делать, если челюсть щелкает

Запускать проблему, которая чревата возникновением отеков, постоянных головных болей и другими серьезными проблемами, нельзя. Обратитесь к врачу. Справиться с ней самостоятельно и дома, увы, невозможно.

Напомним,