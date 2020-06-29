Почему вам постоянно хочется есть: ТОП-3 неочевидные причины голода
Голод не возникает на ровном месте. А если вы действительно так считаете, значит, вы точно питаетесь неправильно.
Плохой состав блюд
Прежде всего важно качество пищи. Сытость обеспечивают продукты, богатые полезными элементами: белками, жирами и углеводами. Также важно контролировать количество клетчатки. Если у вас ее недостает, значит, вы чаще можете хотеть наполнить желудок еще чем-то. Чтобы сократить количество еды и при этом не чувствовать себя посконно голодной, ешьте больше жирного мяса, морепродуктов. Не стоит также игнорировать фрукты и овощи.
Неправильное количество пищи
Повседневные привычки
На частое ощущение голода влияют также ваши повседневные пищевые привычки. К примеру, если вы во время еды сидите в телефоне, то ваша концентрация на пище теряется. Из-за этого ваш организм и недополучает чувства сытости. При том что калорий вы получаете достаточно. Также на голод влияет и скорость поедания еды. Если у вас есть привычка есть находу либо очень быстро запихиваться, желудку опять же сложно сконцентрироваться на всем объеме пищи.
Напомним,