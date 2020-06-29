Почему вам постоянно хочется есть: ТОП-3 неочевидные причины голода

Голод не возникает на ровном месте. А если вы действительно так считаете, значит, вы точно питаетесь неправильно.

Плохой состав блюд

Постоянное желание есть порождает не только повышенную тягу к продуктам и опустошению кошелька, но также способствует и набору лишних килограммов. Предлагаем узнать, почему же все-таки вы не хотите так часто кушать.

Прежде всего важно качество пищи. Сытость обеспечивают продукты, богатые полезными элементами: белками, жирами и углеводами. Также важно контролировать количество клетчатки. Если у вас ее недостает, значит, вы чаще можете хотеть наполнить желудок еще чем-то. Чтобы сократить количество еды и при этом не чувствовать себя посконно голодной, ешьте больше жирного мяса, морепродуктов. Не стоит также игнорировать фрукты и овощи.

Неправильное количество пищи

Повседневные привычки

Хитрость заключается в следующем. Некоторые продукты имеют отрицательную калорийность. То есть, на то, чтобы их переваривать, ваш желудок будет тратить больше калорий, чем содержится в самой пище. К примеру, это могут быть фрукты, овощи, морепродукты и нежирное мясо. Попробуйте увеличить их количество в вашем рационе. И тогда чувство голода вас точно покинет.

На частое ощущение голода влияют также ваши повседневные пищевые привычки. К примеру, если вы во время еды сидите в телефоне, то ваша концентрация на пище теряется. Из-за этого ваш организм и недополучает чувства сытости. При том что калорий вы получаете достаточно. Также на голод влияет и скорость поедания еды. Если у вас есть привычка есть находу либо очень быстро запихиваться, желудку опять же сложно сконцентрироваться на всем объеме пищи.

Напомним,