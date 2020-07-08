ТОП-4 неочевидные причины, почему вы потеете: вы тоже будете удивлены
Пот часто является индикатором куда более серьезных проблем, чем высокая температура тела либо жара на улице.
Климакс либо подростковый возраст
Причинами потоотделения часто являются изменения гормонального фона. Это может быть как климакс, так и подростковый возраст. В первом случае врач должен прописать женщине гормональную терапию, которая будет регулировать процессы в организме. С подростками все просто. Достаточно просто тщательно следить за своей гигиеной и не забывать о дезодорантах.
Проблемы с щитовидной железой
Вегетососудистая дистония
Эта проблема затрагивает ошибки в работе вегетативной нервной системы. При таких вопросах больной испытывает трудности с работой сосудистой и дыхательной систем. Вместе с тем нарушен и теплообмен.
Беременность
Потоотделение может быть и симптомом будущего пополнения семьи. Особенно часто это можно наблюдать в первом триместре, когда гормональный фон девушки полностью меняется. Волноваться незачем. Обычно этот симптом проходит самостоятельно.
Напомним,