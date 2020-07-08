ТОП-4 неочевидные причины, почему вы потеете: вы тоже будете удивлены

ТОП-4 неочевидные причины, почему вы потеете: вы тоже будете удивлены

Пот часто является индикатором куда более серьезных проблем, чем высокая температура тела либо жара на улице.

Климакс либо подростковый возраст

Часто пот может рассказать нам о более важных проблемах со здоровьем , которые мы не в праве игнорировать.

Причинами потоотделения часто являются изменения гормонального фона. Это может быть как климакс, так и подростковый возраст. В первом случае врач должен прописать женщине гормональную терапию, которая будет регулировать процессы в организме. С подростками все просто. Достаточно просто тщательно следить за своей гигиеной и не забывать о дезодорантах.

Проблемы с щитовидной железой

Вегетососудистая дистония

Уже более серьезным становится вопрос с щитовидной железой. Выявить проблему достаточно просто, если понаблюдать за состоянием организма. Проблемы с щитовидной дают о себе знать, когда даже в холодную погоду вам жарко. При этом потоотделение происходит очень интенсивное, что указывает на возможный тиреотоксикоз. Вместе с этим симптомом у больного можно диагностировать также бессонницу, слабость и повышенную раздражительность.

Эта проблема затрагивает ошибки в работе вегетативной нервной системы. При таких вопросах больной испытывает трудности с работой сосудистой и дыхательной систем. Вместе с тем нарушен и теплообмен.

Беременность

Потоотделение может быть и симптомом будущего пополнения семьи. Особенно часто это можно наблюдать в первом триместре, когда гормональный фон девушки полностью меняется. Волноваться незачем. Обычно этот симптом проходит самостоятельно.

Напомним,