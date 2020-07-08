ТОП-4 неочевидные причины, почему вы потеете: вы тоже будете удивлены

8 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
ТОП-4 неочевидные причины, почему вы потеете: вы тоже будете удивлены
ТОП-4 неочевидные причины, почему вы потеете: вы тоже будете удивлены
Pinterest

Пот часто является индикатором куда более серьезных проблем, чем высокая температура тела либо жара на улице.

Читайте такжеКак вернуть чувства в отношения: ТОП-4 эффективных совета
Часто пот может рассказать нам о более важных проблемах со здоровьем, которые мы не в праве игнорировать. 

Климакс либо подростковый возраст

Причинами потоотделения часто являются изменения гормонального фона. Это может быть как климакс, так и подростковый возраст. В первом случае врач должен прописать женщине гормональную терапию, которая будет регулировать процессы в организме. С подростками все просто. Достаточно просто тщательно следить за своей гигиеной и не забывать о дезодорантах. 

Проблемы с щитовидной железой 

Читайте такжеКак избежать варикоза в летний сезон: ТОП-5 советов
Уже более серьезным становится вопрос с щитовидной железой. Выявить проблему достаточно просто, если понаблюдать за состоянием организма. Проблемы с щитовидной дают о себе знать, когда даже в холодную погоду вам жарко. При этом потоотделение происходит очень интенсивное, что указывает на возможный тиреотоксикоз. Вместе с этим симптомом у больного можно диагностировать также бессонницу, слабость и повышенную раздражительность. 

Вегетососудистая дистония

Эта проблема затрагивает ошибки в работе вегетативной нервной системы. При таких вопросах больной испытывает трудности с работой сосудистой и дыхательной систем. Вместе с тем нарушен и теплообмен.  

Беременность 

Потоотделение может быть и симптомом будущего пополнения семьи. Особенно часто это можно наблюдать в первом триместре, когда гормональный фон девушки полностью меняется. Волноваться незачем. Обычно этот симптом проходит самостоятельно. 

Напомним,

Облако тегов

здоровье красота советы

Материалы по теме

Овощ, который помогает похудеть: Юлия Панкова – о полезных свойствах баклажана
ЗОЖ

Овощ, который помогает похудеть: Юлия Панкова – о полезных свойствах баклажана
ТОП-4 фразы, которые делают из вас неудачника
Психология

ТОП-4 фразы, которые делают из вас неудачника
Как убрать неприятный запах в холодильнике: ТОП-4 лайфхака
Полезные советы

Как убрать неприятный запах в холодильнике: ТОП-4 лайфхака
Тренды 2020: какие вещи должны быть в гардеробе каждой модницы
Lifestyle

Тренды 2020: какие вещи должны быть в гардеробе каждой модницы

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK