Гинекологи назвали три главные причины, когда женщине срочно нужно к ним
Многие девушки часто ошибочно полагают, что если существенно ничего не болит, тогда идти на визит к гинекологу вовсе не стоит.
Выделения из вагины
Запомните: выделения без характерного запаха и цвета являются нормой для девушки. А вот если они резко изменились, это веский повод задуматься над более глобальными проблемами в организме. К примеру, желтые выделения и сопутствующая боль часто указывают на воспаление маточных труб. А вот желто-зеленые с неприятным запахом могут свидетельствовать о таких заболеваниях, как: гонорея, хламидиоз и трихомониаз.
Болевые ощущения при интиме
Кровавые выделения не при месячных
Причиной кровянистых выделений не во время месячных может быть эрозия шейки матки. Также такой симптом характерен для такого заболевания, как маточное кровотечение. Обычно оно спровоцировано дисбалансом гормонов.
Напомним,
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