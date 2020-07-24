Гинекологи назвали три главные причины, когда женщине срочно нужно к ним

Многие девушки часто ошибочно полагают, что если существенно ничего не болит, тогда идти на визит к гинекологу вовсе не стоит.

Выделения из вагины

На самом деле, это очень большая оплошность , которую многие допускают. Часто даже небольшие боли, тянущие либо резкие, могут быть свидетелями глобальных изменений со здоровьем, которые нужно незамедлительно устранять.

Запомните: выделения без характерного запаха и цвета являются нормой для девушки. А вот если они резко изменились, это веский повод задуматься над более глобальными проблемами в организме. К примеру, желтые выделения и сопутствующая боль часто указывают на воспаление маточных труб. А вот желто-зеленые с неприятным запахом могут свидетельствовать о таких заболеваниях, как: гонорея, хламидиоз и трихомониаз.

Болевые ощущения при интиме

Кровавые выделения не при месячных

Чаще всего речь может идти о банальной инфекции, которая негативно влияет на слизистую оболочку половых органов. Даже самый мелкий микроб может нарушить слизистую оболочку влагалища и истончить его стенки. Помимо этого, такие бактерии могут вызвать такое заболевание, как бартолинит. Под ним имеется ввиду воспаления желез влагалища, из-за которых секс превращайся в настоящую пытку для девушки. Также причиной боли могут быть кондиломы - вирусы, вызванные папилломой. Важно помнить: боль у женщин в возрасте может также возникать из-за климакса и сопутствующей нехватки эстрогена. Из-за этого влагалище не вырабатывает достаточно смазки и акт вхождения может нанести микроразрывы.

Причиной кровянистых выделений не во время месячных может быть эрозия шейки матки. Также такой симптом характерен для такого заболевания, как маточное кровотечение. Обычно оно спровоцировано дисбалансом гормонов.

Напомним,