ТОП-4 психосоматических расстройства, которые могут вызвать рак
Наша голова - мощный источник генерирования различного приятного в нашей жизни, а также и резко негативного.
Потребность быть полезным
Часто случаются случаи, когда онкология настигает людей пожилого возраста. Обычно такое происходит с пенсионерами, которые испытывают острую потребность быть полезными для своей семьи. В то время, если дети и внуки уже давно выросли, то старенькая женщина может часто грызть себя мыслями по поводу никчемности. Кстати, такая же проблема может возникнуть и у творческих людей, которые жаждут признания.
Трудности быть собой
Отсутствие перемен
При этом часто мы же сами их и пресекаем. Это происходит тогда, когда перед вами открывается большое количество дверей в будущее, но вы себя изводите мыслями, провоцируя развитие раковых клеток в теле.
Негативные эмоции
Накапливание негативных эмоций рано или поздно оборачивается весьма серьезной проблемой, которую в дальнейшем будет трудно лечить. От стрессов лучше избавляться сразу - бить посуду, кричать либо плакать. Так вы быстрее выпустите негатив из вашей жизни и поможете очистить свой организм от токсинов.
Напомним,