ТОП-4 психосоматических расстройства, которые могут вызвать рак

Наша голова - мощный источник генерирования различного приятного в нашей жизни, а также и резко негативного.

Потребность быть полезным

Из главных неприятностей, которые могут нам принести наши установки - появление подозрения на онкологические заболевания . Так какие же установки могут разрушить вашу жизнь?

Часто случаются случаи, когда онкология настигает людей пожилого возраста. Обычно такое происходит с пенсионерами, которые испытывают острую потребность быть полезными для своей семьи. В то время, если дети и внуки уже давно выросли, то старенькая женщина может часто грызть себя мыслями по поводу никчемности. Кстати, такая же проблема может возникнуть и у творческих людей, которые жаждут признания.

Трудности быть собой

Отсутствие перемен

На протяжение долгих лет вы выстраиваете свой образ. Очень часто он может выглядеть куда более сурово, чем на самом деле вы являетесь. Именно вот эта потребность в соотвествии своей роли со временем становится непосильной ношей для многих. К примеру, если вы более 10 лет выстраивали карьерную лестницу, а потом решили начать уделять время исключительно себе, то ваша психика может сыграть с вами злую шутку, провоцируя в голову "роль самозванца".

При этом часто мы же сами их и пресекаем. Это происходит тогда, когда перед вами открывается большое количество дверей в будущее, но вы себя изводите мыслями, провоцируя развитие раковых клеток в теле.

Негативные эмоции

Накапливание негативных эмоций рано или поздно оборачивается весьма серьезной проблемой, которую в дальнейшем будет трудно лечить. От стрессов лучше избавляться сразу - бить посуду, кричать либо плакать. Так вы быстрее выпустите негатив из вашей жизни и поможете очистить свой организм от токсинов.

Напомним,