ТОП-4 психосоматических расстройства, которые могут вызвать рак

30 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-4 психосоматических расстройства, которые могут вызвать рак
ТОП-4 психосоматических расстройства, которые могут вызвать рак
pixabay.com

Наша голова - мощный источник генерирования различного приятного в нашей жизни, а также и резко негативного.

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Из главных неприятностей, которые могут нам принести наши установки - появление подозрения на онкологические заболевания. Так какие же установки могут разрушить вашу жизнь?

Потребность быть полезным 

Часто случаются случаи, когда онкология настигает людей пожилого возраста. Обычно такое происходит с пенсионерами, которые испытывают острую потребность быть полезными для своей семьи. В то время, если дети и внуки уже давно выросли, то старенькая женщина может часто грызть себя мыслями по поводу никчемности. Кстати, такая же проблема может возникнуть и у творческих людей, которые жаждут признания. 

Трудности быть собой 

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На протяжение долгих лет вы выстраиваете свой образ. Очень часто он может выглядеть куда более сурово, чем на самом деле вы являетесь. Именно вот эта потребность в соотвествии своей роли со временем становится непосильной ношей для многих. К примеру, если вы более 10 лет выстраивали карьерную лестницу, а потом решили начать уделять время исключительно себе, то ваша психика может сыграть с вами злую шутку, провоцируя в голову "роль самозванца".
 

Отсутствие перемен 

При этом часто мы же сами их и пресекаем. Это происходит тогда, когда перед вами открывается большое количество дверей в будущее, но вы себя изводите мыслями, провоцируя развитие раковых клеток в теле. 

Негативные эмоции 

Накапливание негативных эмоций рано или поздно оборачивается весьма серьезной проблемой, которую в дальнейшем будет трудно лечить. От стрессов лучше избавляться сразу - бить посуду, кричать либо плакать. Так вы быстрее выпустите негатив из вашей жизни и поможете очистить свой организм от токсинов. 

Напомним, 

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