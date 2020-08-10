Магнитные бури сегодня в Украине
10 августа 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 10 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщили, что новая рабочая неделя начнется в условиях благоприятной геомагнитной обстановки. Солнечная активность находится на стабильно низком уровне и переживать не о чем.
Солнечная погода 10 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,