Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 10 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 10 августа:

Вероятность магнитных бурь – 2%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщили, что новая рабочая неделя начнется в условиях благоприятной геомагнитной обстановки. Солнечная активность находится на стабильно низком уровне и переживать не о чем.

Специалисты прогнозируют мощную магнитную бурю на 20 и 21 августа. В это время особенно осторожными должны быть метеочувствительные украинцы. Вы можете ощутить головную боль, у некоторых поднимается давление, не исключено обострение хронических заболеваний.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,