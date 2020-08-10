Магнитные бури сегодня в Украине

10 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 10 августа?

Магнитные бури в августе   

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Синоптики сообщили, что новая рабочая неделя начнется в условиях благоприятной геомагнитной обстановки. Солнечная активность находится на стабильно низком уровне и переживать не о чем. 

Солнечная погода 10 августа:       

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Специалисты прогнозируют мощную магнитную бурю на 20 и 21 августа. В это время особенно осторожными должны быть метеочувствительные украинцы. Вы можете ощутить головную боль, у некоторых поднимается давление, не исключено обострение хронических заболеваний. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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