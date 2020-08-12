Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 12 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики отмечают, что в среду магнитные возмущения не достигнут опасного уровня. Если и будут вспышки, то они никак не повлияют на самочувствие людей, в том числе метеозависимых. Будьте спокойны.
Солнечная погода 12 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Первый геомагнитный удар специалисты прогнозируют на 13-14 августа, его ощутят люди, чувствительные к сменам погоды; а магнитную бурю 20-21 августа почувствуют, вероятно, все. Будьте осторожны, ведь в такие дни случаются обострения хронических заболеваний.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,