Магнитные бури сегодня в Украине

12 августа 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 12 августа?

Магнитные бури в августе   

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Синоптики отмечают, что в среду магнитные возмущения не достигнут опасного уровня. Если и будут вспышки, то они никак не повлияют на самочувствие людей, в том числе метеозависимых. Будьте спокойны. 

Солнечная погода 12 августа:        

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;                    
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Однако в августе нас ожидает целая череда магнитных бурь, некоторые из них будут довольно интенсивными.

Первый геомагнитный удар специалисты прогнозируют на 13-14 августа, его ощутят люди, чувствительные к сменам погоды; а магнитную бурю 20-21 августа почувствуют, вероятно, все. Будьте осторожны, ведь в такие дни случаются обострения хронических заболеваний.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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