Почему у вас появляются трещины на пятках: ТОП-3 неочевидные причины

25 августа 2020 15:30 Антонина Старовойт
Почему у вас появляются трещины на пятках: ТОП-3 неочевидные причины
Почему у вас появляются трещины на пятках: ТОП-3 неочевидные причины
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Трещины на пятках – оченнь неприятная, но весьма распространенная проблема среди девушек.

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А главное – далеко не всегда понятно, из-за чего они появляются на ваших ножках. А причины, на самом деле, более, чем понятные. 

Неправильная обувь 

Трещины на пятках могут появляться при ношении обуви одного и того же типа. К примеру, это может быть исключительно высокий каблук либо плоская подошва. Также это касается и материала – синтетика либо обувь тесная. По итогу кровь в ногах начинает плохо циркулировать из-за чего и появляются мозоли. 

Капроновые носки 

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Капроновый материал может нарушить терморегуляцию кожи пяток. Из-за этого ноги либо потеют, либо пересушиваются. 

Плохой уход за кожей 

Плохой уход и его недостаток также могут крайне плохо сказаться на состоянии ваших ножек. Именно поэтому необходимо вовремя удалять ороговевшие части кожи на пяточках. 

Напомним, 

 

 

 

 

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