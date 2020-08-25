Почему у вас появляются трещины на пятках: ТОП-3 неочевидные причины
Трещины на пятках – оченнь неприятная, но весьма распространенная проблема среди девушек.
Неправильная обувь
Трещины на пятках могут появляться при ношении обуви одного и того же типа. К примеру, это может быть исключительно высокий каблук либо плоская подошва. Также это касается и материала – синтетика либо обувь тесная. По итогу кровь в ногах начинает плохо циркулировать из-за чего и появляются мозоли.
Капроновые носки
Плохой уход за кожей
Плохой уход и его недостаток также могут крайне плохо сказаться на состоянии ваших ножек. Именно поэтому необходимо вовремя удалять ороговевшие части кожи на пяточках.
Напомним,