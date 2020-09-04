Магнитные бури сегодня в Украине
4 сентября 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 4 сентября?
Магнитные бури в сентябреСиноптики сообщают, что в пятницу, 4 сентября, солнечная активность останется на прежнем уровне. Возмущения этого дня будут незначительными, они не повлияют на организм и не спровоцируют дискомфорт.
Солнечная погода 4 сентября
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,