Магнитные бури сегодня в Украине

4 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 4 сентября?

Магнитные бури в сентябре 

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Синоптики сообщают, что в пятницу, 4 сентября, солнечная активность останется на прежнем уровне. Возмущения этого дня будут незначительными, они не повлияют на организм и не спровоцируют дискомфорт. 

Солнечная погода 4 сентября                

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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В сентябре природа подготовила для нас несколько неприятных сюрпризов в виде магнитных бурь. Первая ожидается уже 6 сентября, по словам синоптиков, она будет иметь среднюю интенсивность и, к сожалению, может спровоцировать приступы высокого давления и головной боли. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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