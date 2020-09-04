Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 4 сентября?

Магнитные бури в сентябре

Солнечная погода 4 сентября

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в пятницу, 4 сентября, солнечная активность останется на прежнем уровне. Возмущения этого дня будут незначительными, они не повлияют на организм и не спровоцируют дискомфорт.

В сентябре природа подготовила для нас несколько неприятных сюрпризов в виде магнитных бурь. Первая ожидается уже 6 сентября, по словам синоптиков, она будет иметь среднюю интенсивность и, к сожалению, может спровоцировать приступы высокого давления и головной боли.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,