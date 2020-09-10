Магнитные бури: синоптики назвали дату супершторма

Мощная магнитная буря достигнет Земли в конце сентября, сообщают астрофизики.

Подготовьтесь к геомагнитному шторму, который создаст нам неприятности во второй половине сентября 2020 года.

По прогнозам синоптиков, возмущения магнитного поля начнутся 25 сентября, а мощности магнитной бури они достигнут уже 26 сентября. На следующий день, 27 числа, нас ожидает супершторм. Окончательно успокоится магнитосфера Земли ближе к 28 сентября.

Медики рекомендуют начать готовиться к неблагоприятному периоду уже сейчас, перенести шторм легче помогут простые правила: больше гулять на свежем воздухе, перейти на здоровое питание, отказаться от алкоголя, избегать стрессов, тяжелой физической работы, пребывать в хорошем настроении.

Напомним,