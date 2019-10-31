Які вітаміни є сенс приймати в умовах пандемії

Реклама 31 октября 2019 11:40 Редакция
Які вітаміни є сенс приймати в умовах пандемії
Які вітаміни є сенс приймати в умовах пандемії
пресс-служба

Чи можуть вітаміни стати профілактикою COVID-19? Якщо так, то на які саме речовині слід звернути увагу?

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Як повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс-Україна, останнім часом клієнти українських аптек буквально змітають з аптечних полиць вітаміни D і С, а також препарати цинку. Такий ажіотаж викликано закликами ЗМІ підтримувати імунітет в умовах пандемії нової коронавирусной інфекції.

Ми спробували розібратися, чи дійсно перераховані речовини необхідні для профілактики та лікування Covid-19. Подробиці – у нашому матеріалі.

Відразу зауважимо, що автори всіх робіт, перерахованих нижче, підкреслюють, що їхні дослідження не варто розглядати як пряму інструкцію до дії. У свою чергу, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відзначає, що гарантовано запобігти зараженню коронавірусом за допомогою вітамінів неможливо.

Однак підтримати імунітет і загальне здоров'я організму за участю вітамінних добавок під силу кожному з нас.

Які вітаміни є сенс приймати в умовах пандемії / pixabay.com

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Навіть в умовах можливого дефіциту моновітамінів на допомогу прийдуть мінерально-вітамінні комплекси – Центрум, Вітрум, Мульті-Табс та ін., а також полівітаміни з бюджетного сегменту: Ревіт, Комплевіт, Алфавіт тощо. Вартість і наявність цих препаратів в аптеках можна уточнити за допомогою агрегатора Liki24.com, а при необхідності – замовити їх адресну доставку додому, в лікарню або в офіс.

Оскільки в осінньо-зимовий період гіповітаміноз (дефіцит вітамінів в організмі) є характерним практично для всіх, полівітамінна підтримка організму піде тільки на користь, навіть якщо самі по собі вітаміни не здатні повністю «застрахувати» від коронавірусної інфекції.

«Свіжі» дослідження з прийому вітамінів при коронавірусі

У Великобританії розпочато масштабне дослідження під назвою CORONAVIT, в якому беруть участь близько 5 тисяч осіб.

Остаточні підсумки дослідження очікуються до літа, але перші результати вже відомі: визначені найважливіші речовини для підтримки імунної системи при захворюванні на Covid-19 – ненасичені жирні кислоти Омега-3, цинк, а також вітаміни D і С.

Вітамін D

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В першу чергу увагу дослідників було направлено на гормоноподібний вітамін D. Давно відомо, що він дійсно допомагає «блокувати» різні респіраторні інфекції, включаючи ті, що викликані коронавірусами. Британські дослідники узагальнили наявні дані та з'ясували, що ті пацієнти, в крові яких немає дефіциту вітаміну D, набагато рідше хворіють на тяжкі форми Covid-19 (а відповідно рідше вмирають), ніж люди з недостатньою кількістю цієї речовини в організмі.

Раніше вчені з Північно-Західного університету США повідомили, що вітамін D може допомагати у запобіганні цитокінового шторму – небезпечного коронавірусного ускладнення, при якому власний імунітет дає неадекватну відповідь, що може привести до смерті пацієнта. Ця ж група дослідників виявила безпосередній зв'язок між смертельними випадками при Covid-19 і дефіцитом вітаміну D.

До сих пір не встановлено, чи варто приймати цей вітамін для профілактики захворювання, проте у світі вже запущено більше 60 клінічних випробувань з цього приводу, а в США стартувало велике дослідження, в якому беруть участь близько 3000 осіб.

Вітамін С

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Ця речовина відома своїми сильними антиоксидантними властивостями – вона захищає клітини від вільних радикалів. Крім того, вітамін С життєво необхідний для нормального функціонування імунної системи.

Вчені з Бельгії встановили, що вітамін С цілком може використовуватися як для профілактики Covid-19, так і під час лікування (на будь-якій стадії хвороби, в тому числі і найважчої, коли розвивається цитокіновий шторм). Справа в тому, що цей вітамін у підвищених дозах знижує рівень цитокіну інтерлейкіну-6 (IL-6) – одного з головних «винуватців» цитокінового шторму.

Зараз по всьому світу вже проводяться або плануються до скорого проведення понад 40 клінічних досліджень ефективності вітаміну С при коронавирусній інфекції.

Які вітаміни є сенс приймати в умовах пандемії / pixabay.com

Цинк

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Цей мікроелемент незамінний у процесі виробництва лейкоцитів – основних захисників людського організму від патогенних «ворогів». Раніше було проведено оглядове дослідження із застосування цинку в випадках простудних захворювань, спровокованих коронавірусами. Встановлено, що якщо почати прийом цинку безпосередньо при появі перших симптомів – перебіг хвороби буде більш легким і швидким, ніж при відсутності цинку.

Вчені з Ахенского університету (Німеччина) розповіли про механізми впливу цинку на організм при вірусному інфікуванні, довівши, що цей мікроелемент здатний «працювати» також і на ослаблення нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Властивості цинку:

●     очищення слизових оболонок від вірусів;

●     відновлення тканинних бар'єрів і цілісності епітелію (результат – запобігання потрапляння великої кількості вірусів безпосередньо в кров);

●     пригнічення реплікації (розмноження) вірусів.

Також дослідники звернули увагу на здатність цинку зменшувати загальне запалення – вкрай важливий ефект у разі цитокінового шторму.

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