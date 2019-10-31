Які вітаміни є сенс приймати в умовах пандемії
Чи можуть вітаміни стати профілактикою COVID-19? Якщо так, то на які саме речовині слід звернути увагу?
Ми спробували розібратися, чи дійсно перераховані речовини необхідні для профілактики та лікування Covid-19. Подробиці – у нашому матеріалі.
Відразу зауважимо, що автори всіх робіт, перерахованих нижче, підкреслюють, що їхні дослідження не варто розглядати як пряму інструкцію до дії. У свою чергу, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відзначає, що гарантовано запобігти зараженню коронавірусом за допомогою вітамінів неможливо.
Однак підтримати імунітет і загальне здоров'я організму за участю вітамінних добавок під силу кожному з нас.
Оскільки в осінньо-зимовий період гіповітаміноз (дефіцит вітамінів в організмі) є характерним практично для всіх, полівітамінна підтримка організму піде тільки на користь, навіть якщо самі по собі вітаміни не здатні повністю «застрахувати» від коронавірусної інфекції.
«Свіжі» дослідження з прийому вітамінів при коронавірусі
У Великобританії розпочато масштабне дослідження під назвою CORONAVIT, в якому беруть участь близько 5 тисяч осіб.
Остаточні підсумки дослідження очікуються до літа, але перші результати вже відомі: визначені найважливіші речовини для підтримки імунної системи при захворюванні на Covid-19 – ненасичені жирні кислоти Омега-3, цинк, а також вітаміни D і С.
Вітамін D
Раніше вчені з Північно-Західного університету США повідомили, що вітамін D може допомагати у запобіганні цитокінового шторму – небезпечного коронавірусного ускладнення, при якому власний імунітет дає неадекватну відповідь, що може привести до смерті пацієнта. Ця ж група дослідників виявила безпосередній зв'язок між смертельними випадками при Covid-19 і дефіцитом вітаміну D.
До сих пір не встановлено, чи варто приймати цей вітамін для профілактики захворювання, проте у світі вже запущено більше 60 клінічних випробувань з цього приводу, а в США стартувало велике дослідження, в якому беруть участь близько 3000 осіб.
Вітамін С
Вчені з Бельгії встановили, що вітамін С цілком може використовуватися як для профілактики Covid-19, так і під час лікування (на будь-якій стадії хвороби, в тому числі і найважчої, коли розвивається цитокіновий шторм). Справа в тому, що цей вітамін у підвищених дозах знижує рівень цитокіну інтерлейкіну-6 (IL-6) – одного з головних «винуватців» цитокінового шторму.
Зараз по всьому світу вже проводяться або плануються до скорого проведення понад 40 клінічних досліджень ефективності вітаміну С при коронавирусній інфекції.
Цинк
Вчені з Ахенского університету (Німеччина) розповіли про механізми впливу цинку на організм при вірусному інфікуванні, довівши, що цей мікроелемент здатний «працювати» також і на ослаблення нового коронавірусу SARS-CoV-2.
Властивості цинку:
● очищення слизових оболонок від вірусів;
● відновлення тканинних бар'єрів і цілісності епітелію (результат – запобігання потрапляння великої кількості вірусів безпосередньо в кров);
● пригнічення реплікації (розмноження) вірусів.
Також дослідники звернули увагу на здатність цинку зменшувати загальне запалення – вкрай важливий ефект у разі цитокінового шторму.