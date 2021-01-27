Красные ладони назвали признаком опасной болезни

27 января 2021 11:10 Алла Лысак
Красные ладони назвали признаком опасной болезни
Красные ладони назвали признаком опасной болезни
pixabay.com

Если у человека постоянно красные ладони, необходимо пройти исследование и проверить состояние печени.

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Врачи клиники Мауо в США призвали пациентов обращать внимание на состояние своих ладоней. По их мнению, незначительный, на первый взгляд, симптом может свидетельствовать о развитии патологии – неалкогольного стеатогепатита.

Как сказано в публикации, агрессивная форма стеатогепатита является разновидностью жировой болезни печени.

Если своевременно не обратиться за помощью, она перейдет в цирроз.

Особенно оперативно желательно пойти к медикам, если в дополнение к покраснению ладоней пациент заметил пожелтение кожи и глаз, вздутие живота, расширение кровеносных сосудов.

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Чаще всего неалкогольная жировая болезнь печени возникает у людей, болеющих диабетом. К провоцирующим факторам относят лишний вес, высокий уровень сахара и жиров в крови.

Напомним,

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