Красные ладони назвали признаком опасной болезни
27 января 2021 11:10
Красные ладони назвали признаком опасной болезни
pixabay.com
Если у человека постоянно красные ладони, необходимо пройти исследование и проверить состояние печени.
симптом может свидетельствовать о развитии патологии – неалкогольного стеатогепатита.
Как сказано в публикации, агрессивная форма стеатогепатита является разновидностью жировой болезни печени.
Если своевременно не обратиться за помощью, она перейдет в цирроз.
Особенно оперативно желательно пойти к медикам, если в дополнение к покраснению ладоней пациент заметил пожелтение кожи и глаз, вздутие живота, расширение кровеносных сосудов.
Напомним,