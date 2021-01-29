Внезапный приступ потливости: почему это может быть опасно
В Британском фонде сердца отметили, что иногда потливость относится к симптомам состояния, угрожающего жизни.
- Головокружение,
- Одышка,
- Боль в районе сердца.
Указанные симптомы на фоне потливости указывают на то, что у человека предынфарктное состояние.
Когда закупориваются артерии сердцу приходится прилагать больше усилий для перекачивания крови, поэтому тело человека начинает потеть, чтобы снизить температуру во время напряжения.
Врачи напомнили, что потливость на фоне физических нагрузок или в жаркий день является нормальным явлением.
Напомним,