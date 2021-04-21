Магнитные бури сегодня в Украине
21 апреля 2021 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
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Ожидаются ли магнитные бури в среду, 21 апреля?
магнитные бури не будут беспокоить украинцев, можно провести выходные и праздники активно и с удовольствием.
Солнечная погода 21 апреля
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные возмущения могут испортить как настроение, так и планы. Они влияют на самочувствие человека, у некоторых вызывают приступы апатии и головной боли, для других опасны скачками артериального давления или обострением уже существующих хронических болезней. Следите за своим здоровьем.