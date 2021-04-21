Магнитные бури сегодня в Украине

21 апреля 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 21 апреля?

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Синоптики сообщают, что неспокойные апрельские дни с высокой геомагнитной активностью остались позади. До конца месяца магнитные бури не будут беспокоить украинцев, можно провести выходные и праздники активно и с удовольствием. 

Солнечная погода 21 апреля

  • Вероятность магнитных бурь – 10%; 
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Магнитные возмущения могут испортить как настроение, так и планы. Они влияют на самочувствие человека, у некоторых вызывают приступы апатии и головной боли, для других опасны скачками артериального давления или обострением уже существующих хронических болезней. Следите за своим здоровьем.

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