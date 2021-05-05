Как приготовить яйца и не лишиться всех полезных веществ

5 мая 2021 09:30 Алла Лысак
Как приготовить яйца и не лишиться всех полезных веществ
Как приготовить яйца и не лишиться всех полезных веществ
pixabay.com

Яйца считаются популярным и полезным продуктом, многие используют их для завтрака, а другие предпочитают добавлять их в свой рацион перекуса.

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Яйца богаты на витамины и минералы, некоторые даже называют их суперфудом, но количество полезных веществ напрямую зависит от способа приготовления, который вы выберите. 

По словам Кэтрин Басбаум, врача-диетолога из Америки, точно не стоит жарить яйца с большим количеством масла или жира.

Таким образом полезное блюдо превращается во вредную пищу, насыщенную калориями и трансжирами. 

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Если пожарите яйца на масле, то снизите количество полезных веществ. К слову, в яйцах уже содержится немало белка и насыщенных жиров, а с добавлением масла количество последних вырастет!

Яйца останутся полезными и не принесут лишнего дискомфорта органам пищеварения, если вы возьмете за привычку их просто варить.

Напомним,

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