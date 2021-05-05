Как приготовить яйца и не лишиться всех полезных веществ
Яйца считаются популярным и полезным продуктом, многие используют их для завтрака, а другие предпочитают добавлять их в свой рацион перекуса.
По словам Кэтрин Басбаум, врача-диетолога из Америки, точно не стоит жарить яйца с большим количеством масла или жира.
Таким образом полезное блюдо превращается во вредную пищу, насыщенную калориями и трансжирами.
Если пожарите яйца на масле, то снизите количество полезных веществ. К слову, в яйцах уже содержится немало белка и насыщенных жиров, а с добавлением масла количество последних вырастет!
Яйца останутся полезными и не принесут лишнего дискомфорта органам пищеварения, если вы возьмете за привычку их просто варить.
Напомним,