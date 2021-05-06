Магнитные бури 7 мая 2021 в Украине

6 мая 2021 14:20 Александр Кива
Магнитные бури 7 мая 2021 в Украине
Магнитные бури 7 мая 2021 в Украине
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Будут ли магнитные бури пятницу, 7 мая 2021?

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Специалисты сообщили, что в пятницу, 7 мая, магнитных бурь[/link_local]] не будет.

Солнечная погода 7 мая 2021        

  • Вероятность магнитных бурь – 6%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Отметим, магнитные бури вызывают у человека мигрень, приступ головной боли, апатию, скачки давления. В такие дни медики советуют следить за своим самочувствием очень тщательно, чтобы своевременно принять меры и необходимые лекарства. 

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