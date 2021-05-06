Магнитные бури 7 мая 2021 в Украине
6 мая 2021 14:20
Магнитные бури 7 мая 2021 в Украине
Будут ли магнитные бури пятницу, 7 мая 2021?
магнитных бурь[/link_local]] не будет.
для кого более опасен коронавирус, для мужчин или для женщин?
Солнечная погода 7 мая 2021
- Вероятность магнитных бурь – 6%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Отметим, магнитные бури вызывают у человека мигрень, приступ головной боли, апатию, скачки давления. В такие дни медики советуют следить за своим самочувствием очень тщательно, чтобы своевременно принять меры и необходимые лекарства.
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