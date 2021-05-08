Магнитные бури 8 мая 2021 в Украине
Будут ли магнитные бури пятницу, 8 мая 2021?
Солнечная погода 8 мая 2021
- Вероятность магнитных бурь – 7%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Отметим, магнитные бури вызывают у человека мигрень, приступ головной боли, апатию, скачки давления. В такие дни медики советуют следить за своим самочувствием очень тщательно, чтобы своевременно принять меры и необходимые лекарства.
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