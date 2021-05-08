Магнитные бури 8 мая 2021 в Украине

8 мая 2021 00:45 Александр Кива
Магнитные бури 8 мая 2021 в Украине
Магнитные бури 8 мая 2021 в Украине
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Будут ли магнитные бури пятницу, 8 мая 2021?

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По сообщению специалистов, в субботу, 8 мая, магнитных бурь[/link_local]] не придвидится.

Солнечная погода 8 мая 2021        

  • Вероятность магнитных бурь – 7%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Отметим, магнитные бури вызывают у человека мигрень, приступ головной боли, апатию, скачки давления. В такие дни медики советуют следить за своим самочувствием очень тщательно, чтобы своевременно принять меры и необходимые лекарства. 

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