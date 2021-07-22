Продукты, от которых лучше отказаться перед сном
Рассказываем, какие продукты мешают нашему организму настраиваться на качественный отдых!
АЛКОГОЛЬ
ОСТРАЯ ПИЩА
Острые продукты вызывают различные расстройства, в частности изжогу и повышенное давление. Также острота продуктов повышает температуру тела.
СЫРЫЕ ОВОЩИ
КОЛБАСА И КОПЧЕНОЕ МЯСО
Содержат тирамин и аминокислоты, которые стимулируют физическую и умственную активность. Если вдруг надумали решить в двенадцать ночи какую-то проблему Вселенского масштаба, не исключено, что виновата ваша пища!
Напомним,