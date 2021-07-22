Продукты, от которых лучше отказаться перед сном

22 июля 2021 11:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Продукты, от которых лучше отказаться перед сном
Продукты, от которых лучше отказаться перед сном
pixabay.com

Рассказываем, какие продукты мешают нашему организму настраиваться на качественный отдых!

АЛКОГОЛЬ 

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Это первое и главное табу, которое вы должны запомнить. Со спиртным в крови невозможно нормально и крепко спать. На утро вы ощутите усталость и слабость из-за того, что организму не удалось нормально восстановить силы. 

ОСТРАЯ ПИЩА

Острые продукты вызывают различные расстройства, в частности изжогу и повышенное давление. Также острота продуктов повышает температуру тела.

СЫРЫЕ ОВОЩИ

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Употребление сырых овощей перед сном может вызвать расстройство желудка, повышенное газообразование и вздутие живота. Все эти неприятные ощущения едва ли позволят вам уснуть, лучше не рисковать!

КОЛБАСА И КОПЧЕНОЕ МЯСО

Содержат тирамин и аминокислоты, которые стимулируют физическую и умственную активность. Если вдруг надумали решить в двенадцать ночи какую-то проблему Вселенского масштаба, не исключено, что виновата ваша пища!

Напомним,

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