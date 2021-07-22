Продукты, от которых лучше отказаться перед сном

Продукты, от которых лучше отказаться перед сном

Рассказываем, какие продукты мешают нашему организму настраиваться на качественный отдых!

АЛКОГОЛЬ

ОСТРАЯ ПИЩА

Это первое и главное табу, которое вы должны запомнить. Со спиртным в крови невозможно нормально и крепко спать. На утро вы ощутите усталость и слабость из-за того, что организму не удалось нормально восстановить силы.

Острые продукты вызывают различные расстройства, в частности изжогу и повышенное давление. Также острота продуктов повышает температуру тела.

СЫРЫЕ ОВОЩИ

КОЛБАСА И КОПЧЕНОЕ МЯСО

Употребление сырых овощей перед сном может вызвать расстройство желудка, повышенное газообразование и вздутие живота. Все эти неприятные ощущения едва ли позволят вам уснуть, лучше не рисковать!

Содержат тирамин и аминокислоты, которые стимулируют физическую и умственную активность. Если вдруг надумали решить в двенадцать ночи какую-то проблему Вселенского масштаба, не исключено, что виновата ваша пища!

Напомним,