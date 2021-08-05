Дефицит фолиевой кислоты ведет к развитию смертельного заболевания

5 августа 2021 12:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Дефицит фолиевой кислоты ведет к развитию смертельного заболевания
Дефицит фолиевой кислоты ведет к развитию смертельного заболевания
pixabay.com

Журнал Frontiers in Neuroscience опубликовал исследование ученых касательно роли фолиевой кислоты для здоровья человека.

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Фолиева кислота, если ее достаточно в организме человека, является профилактическим средством многих заболеваний. Последние исследования ученых доказывают, что особенное значение эта кислота имеет для предотвращения развития деменции (приобретенного слабоумия) у человека.

Среди людей, которым диагностируют Альцгеймера, часто встречаются пациенты с низким показателем содержания в организме фолиевой кислоты (витамин В9).  

Как сообщается в статье, исследователи полагают, что дефицит фолиевой кислоты может способствовать когнитивным нарушениям, вести к появлению обратимой деменции, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

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Фолиева кислота нужна организму для синтеза и восстановления ДНК, а также других генетических материалов. При нехватке витамина В9 даже здоровый человек может испытывать проблемы с памятью, вниманием, это также способствует изменениям в ДНК и повышенному риску возникновения сердечных болезней.

Было замечено, что люди с низким уровнем фолиевой кислоты более склонны к депрессии.

Напомним, 

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