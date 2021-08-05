Дефицит фолиевой кислоты ведет к развитию смертельного заболевания
Журнал Frontiers in Neuroscience опубликовал исследование ученых касательно роли фолиевой кислоты для здоровья человека.
Среди людей, которым диагностируют Альцгеймера, часто встречаются пациенты с низким показателем содержания в организме фолиевой кислоты (витамин В9).
Как сообщается в статье, исследователи полагают, что дефицит фолиевой кислоты может способствовать когнитивным нарушениям, вести к появлению обратимой деменции, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.
Фолиева кислота нужна организму для синтеза и восстановления ДНК, а также других генетических материалов. При нехватке витамина В9 даже здоровый человек может испытывать проблемы с памятью, вниманием, это также способствует изменениям в ДНК и повышенному риску возникновения сердечных болезней.
Было замечено, что люди с низким уровнем фолиевой кислоты более склонны к депрессии.
Напомним,